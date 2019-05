José You busca en tenis de mesa su clasificación a los Juegos Panamericanos en Guatemala

El atleta de la selección nacional de tenis de mesa, Jóse You, buscará este viernes por la noche seguir avanzando en el torneo clasificatorio que se disputa en Guatemala.



Este evento le permitirá al hondureño conseguir su boleto a los Juegos Panamericanos de Lima, Perú.



El certamen comenzó jueves por la noche y este viernes se sigue desarrollando con el motivo de encontrar a los últimos doce atletas que estarán en el máximo evento deportivo de Latinoamérica.



Los hondureños que viajaron a este clasificatorio son Rebecca Ayestas y el hondureño que vive en Taiwán José You. En este torneo solamente seis tenistas varones y mujeres obtendrán su boleto a Perú.









En el duelo individual José You jugará este viernes por la noche ante Marcos Navas de Venezuela. Cabe decir que el catracho eliminó por la mañana a Kane Watson de Jamaica y por la tarde a Hector Gatica de Guatemala.



Por su parte Rebecca Ayestas perdió el duelo ante Lucero Ovelar de Paraguay por 9-2 y 4-3. De está forma la hondureña quedó eliminada y lastimosamente no pudo conseguir su pase a los Panamericanos de Lima, Perú.



En el certamen latinoamericano están participando países como Venezuela, Bolivia, El Salvador,Jamaica, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras entre otros.