Natalia Espinal, la tenista hondureña que ya destaca en Estados Unidos

Natalia Espinal tiene 18 años y es una joven hondureña talentosa que ya destaca en el tenis a nivel internacional, recientemente fue nombrada como mejor atleta-estudiante en Estados Unidos.

La tenista catracha juega para el equipo Tiburones y es estudiante de la universidad Nova Southeastern, ahí fue donde obtuvo el premio a mejor alumna de primer año en dicho deporte.

Natalia, nació en Tegucigalpa, Honduras y actualmente se encuentra viviendo en Estados Unidos, ya que ese país le abrió las puertas para que ella pueda estudiar y practicar tenis a la misma vez.

Espinal, cuenta que comenzó a practicar tenis desde los seis años y desde la primera vez que jugó en esa disciplina supo que ese era el deporte que ella quería hacer toda su vida, pero jamás imaginó que se desarrollaría como atleta en Estados Unidos.





Su experiencia en Estados Unidos

La catracha se encuentra muy contenta por la oportunidad que le da la vida de poder crecer tanto en su vida académica como en el deporte en el país norteamericano ya que es cociente de que no todos tienen esa bendición como ella y espera poder aprovechar esa aventura.

Para la hondureña no fue nada fácil tomar la decisión de irse a vivir al extranjero el año pasado (2018) ya que eso conlleva estar lejos de su familia.



"Venirme a vivir aquí no fue nada fácil. Al principio me daba miedo hablar ingles ya que no quería equivocarme, pero todavía sigo adaptándome a este país", expresó.



La universidad en la que joven estudia se llama Nova Southeastern, que se encuentra en el estado de Florida, Fort Lauderdale .

Este es el primer año en que la catracha está desarrollándose tanto en sus estudios como en el deporte en Nova Southeastern. Con tan poco tiempo de adaptación ya ha sobresalido, tanto así que es la primera alumna en ganar el premio a la mejor estudiante-atleta reconocimiento otorgado por los funcionarios de la Conferencia del Estado del Sol (SSC).

La tenista reconoce que ese galardón la tomó por sorpresa ya que no se lo esperaba, aunque ella en cada duelo daba lo mejor de si, pero que no creía que podía ganar.

"No me esperaba que me nombraran estudiante del año. Me sentí muy orgullosa porque quiero representar bien el nombre de Honduras y también sacar adelante a mi familia", recordó.





Fue votada como la mejor del año después de lograr el récord individual en la temporada regular de 17-3 (19-4 en total) para su club Tiburones, que incluye una marca de 8-2 en los números uno en single.

En el ránking a nivel universitario está calificada como la jugadora número 26 de la División II de la Asociación Intercolegial de Tenis (ITA)

Logros en su carrera

Desde que comenzó a competir tenis a nivel profesional a los siete años, no ha parado de ganar. En sus palmarés cuenta con más de 55 trofeos y 14 medallas en total.

La primera medalla la ganó cuando tenia siete años en un torneo nacional, y su primer trofeo fue en un Conteca en San Pedro Sula en categoría U-10.

De las medalla más importantes que tiene son las dos que ganó a nivel centroamericano una de plata y la otra de bronce en 2017 en el torneo celebrado en Nicaragua.





En Honduras, Espinal jugó en tres equipos, Fed Cup (junior, adulto), en ITF y Cotecc U-14 que es a nivel individual. Y cuando le toque representar al país a nivel nacional o internacional lo hará con Fed Cup adulto.

La tenista esta muy agradecida con su familia por todo el apoyo que le han brindado ya que siente que siempre han estado ahí y ella solo espera dar lo mejor de si para en un futuro ayudarles.

Natalia Espinal es una joven hondureña muy talentosa y con esfuerzo y dedicación esta luchando por conseguir sus sueños tanto a nivel académico como en el deporte. No cabe duda de que con su garra catracha logrará todo lo que se proponga en su vida.