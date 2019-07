El hondureño José Antonio You se prepara en Taiwán para los Panamericanos de Lima

El hondureño de nacionalidad asiática, José Antonio You Perdomo, que representará al país en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 en la disciplina de tenis de mesa, ya comenzó su preparación física y deportiva en Taiwán.



Ver también: José You consigue su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima, Perú



Luego de conseguir su boleto a Lima 2019 en el clasificatorio que se desarrolló en Guatemala en el mes de mayo, donde venció a Tyrese Knight de Barbados por 4-1, el catracho regresó a su segundo país para poder tener una mejor planificación deportiva con la mentalidad de poder hacer una buena participación en los Panamericanos.



José You empezó a entrenar en Taiwán desde inicios del mes de julio, pero actualmente se encuentra practicando con Marcelo Aguirre, el paraguayo es ranking 84 del mundo y también estará presente en Perú.



El catracho viajará directamente de Taiwán a Lima el 1 de agosto. Luego de su participación en el máximo evento multidisciplinario viene a Honduras el 12 y regresa al país asiático el 26 del mismo mes.



Aún no se sabe quien será el primer rival de You ya que las competencias de Tenis de Mesa son del 4 al 11 de agosto y sus oponentes los conocerá en el congresillo, evento que se celebrará un día antes.







Honduras, en tenis mesa, solamente tendrá la representación de José Antonio quien participará en la categoría individual y será acompañado por el entrenador cubano, Julio Hernández.



Los Juegos Panamericanos de Lima 2019 inician el viernes 26 de julio en el Estadio Nacional de Perú y culminan el domingo 11 de agosto.