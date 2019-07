Teófimo López derrota al japonés Masayoshi Nakatani por decisión unánime

Seguir a @Giancarlo_casta

Teófimo López derrota al japonés Masayoshi Nakatani en su pelea 14 en su carrera como boxeador en el MGM National Harbor de Oxon Hill de Maryland por decisión unánime.

El boxeador de padres hondureños esta vez no pudo hacer un nocaut, pero siempre se llevó la victoria y sigue invicto.

Ahora Teófimo López peleará por el título mundial ante el campeón del peso Ligero de la Federación Internacional de Boxeo, Richard Commey.

Final de la pelea.

Inicia el último asalto.

Teófimo López le rompe la cara al japonés. Finaliza el round.

Teófimo López 9 Masayoshi Nakatani 10 puntos.

Se detiene la pelea. El cuadrilátero está húmedo.

Inicia el asalto 11.

Buena combinación de golpes de Teófimo en el final del round 10.

Se viene el décimo asalto.

Teófimo López 10 Masayoshi Nakatani 9

Tras una rafaga de golpes finaliza el noveno round.

Inicia el noveno asalto. Teófimo se está viendo cansado.

Teófimo López 9 Masayoshi Nakatani 10

Termina el octavo round.

Se viene e octavo asalto.

Teófimo López 9 Masayoshi Nakatani 10

No mas. Finaliza el séptimo.

Da inicio el séptimo.

Teófimo López 10 Masayoshi Nakatani 9

Suena la campa y se termina el sexto round

Se viene eñ sexto asalto

Teófimo 10 y Masayoshi 9 puntos

Finaliza el quinto asalto. Teófimo López domina la pelea.

Inicia el quinto round

Teófimo 10 y Masayoshi 9 puntos

Termina el cuarto asalto

Teófimo casa saca del cuadrilátero al japonés

Inicia el cuarto round

Teófimo López 9 Masayoshi Nakatani 10

Final de tercer round.

Inicia la tercera etapa.

Teófimo López 10 Masayoshi Nakatani 9

Suena la campa y termina el segundo round

Inicia el segundo asalto

Teófimo López 10 puntos y 9 para Masayoshi.

Finaliza el primer round

9:53 PM - Inicia la pelea entre Teófimo López y Masayoshi Nakatani en Maryland.

9:48 PM - Teófimo López va camino al ring para medirse ante Masayoshi Nakatani.

9:47 PM - Sale Masayoshi Nakatani al cuadrilátero.

9:27 PM - Se viene la presentación de Teófimo López y Masayoshi Nakatani.

9:15 PM - Papá de Teófimo López asegura que no pasa del Masayoshi Nakatani segundo round.

9:13 PM - Teófimo López sabe de la potencia de Masayoshi, que es más alto que él.

López llega a este combate luego de derrotar al finlandés Edis Tatli el pasado 20 de abril en el Madison Square Garden de Nueva York.

El pugilista de padres hondureños de ganar esta pelea se enfrentaría ante Richard Commey, campeón del peso Ligero de la Federación Internacional de Boxeo.

8:58 PM - Maxim Dadashev se rinde y el puertorriqueño Subriel Matias triunfa.

8:55 PM - Teófimo López ya se encuentra haciendo trabajos de calemtamiento.

8:38 PM - Inicia el séptimo asapto entre Dadashev y Matias.

8:10 PM - Maxim Dadashev y Subriel Matias ya están en el cuadrilátero para iniciar su pelea.

8:00 PM - Teófimo López ya se está alistando para su pelea, ya falta poco.

7:45 PM - Ahora se viene la pelea entre Maxim Dadashev 139.2 lbs vs. Subriel Matias 139.8 lbs (Combate eliminatorio peso jr. welter de la FIB - 12 Rounds)

7:40 PM - Dusty Hernandez-Harrison gana por nocaut a Juan De Angel por el Peso Mediano en el séptimo round.

.@Dusty30th takes care of business in front of the home crowd via KO ?#LopezNakatani pic.twitter.com/MJdWjtxyBE