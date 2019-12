Teófimo López: "Honduras va a tener a su primer campeón Mundial en el boxeo"

Seguir a @Giancarlo_casta

Teófimo López está a un paso de hacer historia en el boxeo a sus 22 años de edad desde su debut profesional en el 2016, se le viene lo que será para la pelea más importante de las que 14 que ya ganó.



El nacido en Brooklyn, Nueva York, pero de sangre hondureña, ha tenido nueve semanas de preparación, no es para menos, va por el título mundial de peso ligero ante el ghanés, Richard Commey.



Teófimo Andrés va por su combate 15, tiene 11 por nocaut y 3 por decisión unánime, su último enfrentamiento fue el 19 de julio de este mismo año.



López Rivera se siente un hondureño más y adelanta que de ganar el título será para toda la población del territorio 'catracho'.



¿En qué te has enfocado en estos últimos días?

Estoy más buscando el peso para el sábado ganar la pelea y hacer historia para Honduras, para nuestro país y toda Centroamérica, esta pelea es muy grande, tengo la oportunidad de hacer algo muy grande en mi carrera"



Teófimo López sería el primer campeón mundial de boxeo para Honduras

Me siento muy orgulloso de esto, hacer cosas así para mi país, toda mi vida he trabajado para este momento y ahora estamos aquí, yo sé que ahora estamos muy cerca de cumplir mi sueño.

Teófimo López estuvo presente en la última pelea de Richard Commey en junio de este año.

¿Qué es lo más fuerte de Richard Commey?

Es un gran boxeador muy fuerte, tiene un gran golpe con sus dos puños, es dos veces campeón mundial, será una buena pelea, difícil, pero con estas nueve semanas de trabajo yo sé que estoy más que preparado.

¿Qué temes de Richard Commey?

Mucha gente sabe que es muy difícil, pero estoy listo, yo voy a ganar esta pelea, este es lo único que puedo decir, yo también soy fuerte y tengo mucha potencia en mis dos manos.

¿Cuáles son los consejos de tu padre para esta pelea?

Con mi papá sabemos que esta pelea es muy importante, siempre está en la esquina dándome consejos y eso me ayuda.

¿Qué es lo más duro que te ha tocado de esta preparación?

Todo lo que estamos haciendo, corriendo, muchos ejercicios, nadando, entreno como cinco o seis horas al día y cambiando la rutina, yo estoy preparado para la pelea.

¿Cuál es la virtud de Richard Commey que has estudiado?

Es un boxeador, no es por nada que fue dos veces campeón, pero este sábado no somos amigos, he estudiado sus peleas.

¿Noquearás a Richard Commey?

Claro, eso es lo único que busco hacer, ganar por nocaut, es fuerte, pero sé que yo haré todo para ganar esta pelea de manera espectacular.

Teófimo López está cerca de poner a Honduras en libro de récord de boxeo.

Tienes ilusionados a los hondureños

Estamos cerca de hacer historia para poner la bandera de Honduras en lo más alto, nuestro país, agradezco el apoyo, los hondureños siempre están en mi esquina, yo soy un 'gringo-catracho'.

¿Pensante que lograrías estar en una etapa tan importante en esta carrera?

Sí, tenemos un sueño, uno se ha preparado para todo esto, ahora está pasando, yo estoy listo para esto.

¿Lucirás la bandera de Honduras?

Lo que sucedió esa esa vez fue un mal entendido, yo amo la bandera de Honduras, la cosa es que yo no quiero problemas por eso no pondré ni la bandera de Estados Unidos, Honduras y España, yo sé que los catrachos quieren la bandera ahí, pero discúlpenme pero no quiero otro problemas de esos otra vez.

¿En qué ha cambiado Teófimo López ahora ya casado?

Muchas cosas cambiaron, me siento más feliz, muy contento en mis cosas, voy creciendo cada día, más hombre y yo necesito cosas así en mí vida para ir logrando mis cosas

¿Si eres campeón, será por Honduras?

Sí, yo soy latino, yo voy a poner a Honduras en lo más alto y toda Centroamérica, yo soy hondureño, si buscan en google 'Teófimo López' dirá 'americano-hondureño', yo soy hondureño y estoy feliz con eso, Honduras va a tener a su primer campeón Mundial en el boxeo.