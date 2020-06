"Escorpión" Ruiz tras su combate en Las Vegas: "Es un sueño logrado. No me puedo echar a morir por una derrota"

Es jueves por la noche. El calendario marca el 18 de junio del 2020 traducido del combate y sueño cumplido del boxeador hondureño Josec "Escorpión" Ruiz haciendo su primera presentación como estelar en el prestigioso MGM Grand de Las Vegas, Estados Unidos ante una joven promesa norteamericana, Gabriel Flores Jr.

"Es un sueño logrado. Esta es la primera entrevista que daré", dice el excampeón catracho y mejor boxeador del país libra por libra horas después del combate.

Josec "Escorpión" Ruiz se enfrentó ante Flores a diez rounds en la pelea pactada por 133 libras. Al cierre del combate perdió no se llevó la victoria, pero cumplió con una digna presentación manteniéndose de pie hasta el final.

"En mi caída lo demostré, sabía que había mucha gente de Honduras viéndome. Esto es algo que necesita Honduras, ponerse de pie con todo lo que está pasando en el país", dijo Ruiz atendiendo a DIEZ desde su casa en Miami.

"Siempre que entro al ring, a pesar que sé que hay mucha gente que me ataca en Honduras y otras que me apoyan, digo que tengo que hacer algo para vean que no estamos muertos del todo, ni que nos vean como el país catalogado con la corrupción, asesinatos, sino también hay gente que lucha todos los días para ganarse el pan de cada día. Siempre que subo tengo a mi país y a mi gente", manifestó.

Sobre su rival, comentó que "es un luchador que se movía mucho, me dio muchos problemas, es uno de gran carrera amateur, un prospecto de Top Rank. Él hizo su trabajo, lastimosamente no pude agarrarlo, pero hice lo que pude. Con ese me siento satisfecho".

EL SIGNIFICADO DE HABER LLEGADO LEJOS

Después de su pasaje en Honduras consiguiendo títulos importantes como el campeonato latinoamericano (2016), consideró que lo sucedido en Las Vegas es un sueño hecho realidad puesto y que "mucha gente va a decir -perdió o no hizo nada-, pero haber llegado hasta allí fue un sueño logrado. Estoy agradecido con Dios y con mi equipo por el apoyo y confianza. Nunca me imaginé estar; todo mundo sabe lo que pasé en Honduras, pero luego llegar a Las Vegas y ser el estelar es un sueño".

Hoy "creo que, a diferencia de otras veces, no me puedo estar echando a morir -después de una derrota-, tengo a mi familia y tengo que estar fuerte por ellos. En este deporte se gana, se pierde y se empata. Lastimosamente esta vez me tocó perder y me toca asimilarlo".

Además, guardó lugar para agradecer a su cuerpo técnico y amigos.

"Todo el mérito es a mi manager (Don William Ramírez) y mi entrenador (Moro Fernández) que fueron las personas que me consiguieron la pelea. Confiaron en mí, ya ratos estaban en ello. Vieron mi récord y las ganas, obviamente es lo que uno quiere, llegar a esos escenarios, probarse y ver qué es lo que tienes", comentó.

Josec Ruiz durante el combate ante Gabriel Flores Jr.

¿Qué viene ahora?

Después de su última pelea Josec Ruiz asegura que "ahorita vamos a descansar, han sido cinco meses entrenando. Veremos qué es lo que viene, acá estarán moviendo mi nombre para otra oportunidad. No podemos llorar sobre la leche derramada. Vamos a ponernos de pie rápidamente".

Finalmente, se refirió a Teófimo López: "Nunca he tenido contacto con él, él en su carrera y yo en la mía".

Desde que llegó a Estados Unidos hace al menos 17 meses, Josec estampó su firma con M&R Boxing Promotions, entidad que se encarga de promover peleas en suelo americano.