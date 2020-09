Rompe el silencio el rival de Djokovic en el US Open: "No se les puede reprochar la decisión a los jueces"

El español Pablo Carreño, el rival que Novak Djokovic enfrentó en la tercera ronda del US Open donde el serbio fue expulsado del torneo, levantó la voz respecto a lo sucedido en el partido, defendiendo a su colega a quien se le ha atacado en las últimas horas tras el golpe a la jueza de campo.



“Novak Djokovic es un gran jugador y una gran persona. Claro que esto no fue intencionado. No creo que ninguno de los jugadores haga este tipo de cosas intencionalmente, es solo el momento. Le rompí el servicio y él lanzó la pelota. No puede hacer esto, pero por supuesto creo que Novak nunca, nunca quiere golpear a la árbitra", recalcó Carreño.

Djokovic atentiendo a la jueza de campo tras el impacto recibido de la pelota hacia su garganta.

Novak Djokovic atendiendo a la jueza de campo que se encontraba en el suelo tras el impacto de la pelota en su garganta.

El tenista de 29 años, confesó que no vio cuando el golpe sucedió ya que estaba celebrando el punto, pero cuando volteó a ver a la jueza y notó que estaba en el suelo, entró en shock.



“Fue el momento, le rompí el saque y tiró la bola. Creo que fue mala suerte nada más, nada intencional”, declaró Carreño a los medios.

El nacido en Asturias, admitió que jamás esperó que algo así podría ocurrir jugando contra el número uno en el mundo, siendo también “un momento difícil" para él. "Cuando estaban hablando en la red, me mantuve concentrado para la reanudación del partido. Fueron 10 o 15 minutos, y al hacer frio debía mantenerme preparado, pero al final, Djokovic me dio la mano despidiéndose", explicó.



Respecto al acontecimiento más grande que fue la descalificación de Djokovic, el español Carreño apoya totalmente la decisión tomada por lo colegiados ,pero lamenta lo sucedido debido a que estaba siendo un gran partido.

El asturiano recalcó que "nunca" esperaba que esto le pasase jugando contra el número uno del mundo y que por ello también fue "un momento difícil" para él. "Cuando estaban hablando en la red sólo trataba de concentrarme por si teníamos que seguir jugando. Fueron 10 ó 15 minutos, pero hacía un poco de frío y tenía que estar preparado por si acaso continuábamos. Finalmente, Novak me da la mano", explicó.

“No se les puede reprochar la decisión a los jueces, las reglas son las reglas. Este tipo de cosas nunca le gustan a uno, pero el árbitro y el supervisor hacen lo correcto, aunque no es fácil hacerlo. No era la forma en la que quería avanzar a los cuartos del US Open, estaba teniendo un muy bien partido contra Novak, lo estábamos disfrutando bastante”, admitió Pablo Carreño.



Para cerrar, el español afirmó que “Si la pelota hubiese dado en un pie en vez del lugar donde golpeó a la juez, las cosas hubieran sido diferentes."