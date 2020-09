Tenis: Zverev y Thiem, los finalistas del US Open 2020

Por primera vez después de 17 años, la final del US Open, para muchos el Grand Slam más importante del tenis, tendrá una final sin que ninguno de los considerados como el 'Big Three' (Federer, Nadal y Djokovic) este presente. El séptimo y tercero del ranking ATP, estarán presentes en la gran final de este torneo el domingo por la noche. Este viernes, el alemán dejó de lado los espantosos primeros dos sets que jugó y se llevó el partido con autoridad. Con una épica remontada de dos sets en contra, el alemán Alexander Zverev clasificó a la final del US Open 2020, tras derrotar al español Pablo Carreño en cinco sets.

Si había un jugador que casi nunca había vuelto de un resultado tan abultado en contra, era Alexander Zverev, a quien se le pedía que diera el salto de calidad, como ahora lo ha hecho tras clasificarse a su primera final de Grand Slam.



Zverev (séptimo ranking ATP) levantó por primera vez un 2-0 en contra en un torneo 'Major' para batir a Carreño (27º ranking ATP) por 3-6, 2-6, 6-3, 6-4 y 6-3 en tres horas y 22 minutos de juego sobre la pista principal de Flushing Meadows, Nueva York.



Alexander Zverev jugará su primera final de Grand Slam.

El alemán, cuyo mejor resultado en Grand Slams eran las semifinales del pasado Australia Open, enfrentará en la final del domingo a Dominic Thiem. Es el segundo tenista en la historia en clasificar a la final de un GS tras un ‘comeback’ realizar un comeback en semifinales.



Esta será la primera final de Grand Slam del alemán de 23 años en su carrera, convirtiéndose así en el tenista más joven en llegar a esta etapa final desde Novak Djokovic en el US Open 2010. Es el primer alemán en llegar a la final de este torneo desde 1994.

De su parte, el austriaco Dominic Thiem, derrotó posteriormente en tres sets al ruso Daniil Medvedev, avanzando así a la final del US Open, en la que enfrentará al alemán Alexander Zverev en su cuarta final 'Major', buscando ganar su primer Grand Slam.



Con mayor claridad de la esperada, Thiem (tercero ranking ATP) superó a Medvedev (quinto ranking ATP) por 6-2, 7-6 (9/7) y 7-6 (7/5) en dos horas y 55 minutos de juego en la pista Arthur Ashe, la principal de Flushing Meadows en Nueva York.