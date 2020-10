Mike Tyson revela el feo gesto de Michael Jackson que hizo odiarlo: ''Eso golpeó mi ego, lo rompió''

El exboxeador estadounidense Mike Tyson contó una divertida anécdota que tuvo con Michael Jackson en una de sus últimas emisiones de su podcast Hitboxing. Para fines de 1986, 'Iron Mike' ya era propietario del cinturón de campeón de los pesos pesados y su apellido estaba en todos los medios; sin embargo, el difunto cantante era el único que no lo conocía.

''Creo que fue en un concierto en Cleveland, cuando conocí a Michael. Yo estaba con Don King aquella noche. En esos instantes era campeón indiscutible y entonces Michael Jackson vino hacia nosotros y Don le hizo el signo de la paz'', comienza relatando el expugilista.

''Michael lo imitó y ofreció a Don también el signo de la paz; entonces, yo repetí el gesto y Michael bajó la mano. Yo pensé: '¿A qué juega? No debió verme'. No creía que pudiera estar jugando conmigo porque yo era el jodido campeón'', recuerda Mike, que desde hace meses coquetea con su regreso al ring.

''Don y yo fuimos al backstage mientras Michael firmaba unos autógrafos. En un momento, MJ fue hacia Don y habló con él, pero no conmigo. Michael se marchó y yo me aproximé. Entonces, me dijo: '¿No te conozco de alguna parte?'. Eso golpeó mi ego, lo rompió. Yo contesté: 'No, sólo soy un fan, es un placer conocerlo, señor'. Y él se metió en un coche'', concluyó la anécdota.

Tyson logró llegar a lo más alto de la divisional de los pesos pesados con apenas 20 años en noviembre de 1986 cuando superó en el segundo round por KO a Trevor Berbick. ''Lo he odiado y siempre que escuchaba su nombre, gritaba: 'Jodido... esto y aquello'. Más adelante me invitó a su casa. Salimos por ahí y pensé que era un buen tipo, pero en mi mente yo pensaba: 'Sabías quién era y jugaste conmigo'. No sé con qué intención lo hizo'', reconoció sobre Michael Jakcson, quien murió en 2009 a los 50 años.

Su gran amigo Eddie Murphy

Antes de alcanzar los millones gracias a su exitosa carrera, Mike había hecho amistades con varias celebridades y a uno de los que más admira es al actor de comedia Eddie Murphy.

''Aprendí mucho de los hábitos de Eddie. Cuando eres muy joven y estabas a su alrededor, veías su casa, todo lo que tenía, esos coches. Él surgió a principios de los 80 y yo como a mediados o cerca del final de la década. Eddie era al que todos mirábamos. Llegó antes que nosotros y lo veíamos con los Rolls Royce, las mansiones, y salíamos con él. Salíamos con él y decíamos: 'Esto es lo que yo quiero hacer cuando tenga algo de dinero'. Lo admiro mucho'', cerró.