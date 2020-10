Julio César Chávez pone en su sitio a David Faitelson: “Teófimo López ganó clarito, no sé qué pelea viste”

Julio César Chávez, excampeón mundial de boxeo y analista de ESPN, puso en su lugar al periodista David Faitelson, quien ha venido diciendo que Teófimo López no ganó la pelea, que le robaron a Lomachenko, pero el ex púgil, le dijo que a saber qué pelea miró.

La discusión llegó al tono de risa para Chávez quien hizo ver mal al polémico comentarista, pues es de los pocos que dice que el ganador de la pelea fue el ucraniano; pues no le da el valor a lo realizado por el de origen hondureño que ganó por decisión unánime.

Ver. TOP RANK PONE EN MANOS DE TEÓFIMO LÓPEZ SI DARÁ REVANCHA

"Fue una pelea que generó una polémica que finalmente ganó el hondureño Teófimo López", inicia diciendo Faitelson argumentando una lesión de Lomachenko. Luego le preguntó a Chávez la impresión del combate y de entrada le deja ir un gancho al hígado.

"Mi impresión no es igual a la tuya David, que viste ganar a Lomachenko. No sé en qué planeta estabas, con todo respeto, pero ganó Teófimo López. Ganó claro, fue una decisión clara. Al final estuvo un poco cerrada por que apretó Lomachenko, pero al ucraniano lo vi con miedo", afirmó Chávez.

Faitelson solo movió la cabeza mientras Chávez explicaba los términos técnicos de la pelea. "Por momentos a Lomanchenko lo vi mal, no entraba, no conectaba golpes y estaba con un poco de temor". Faitelson, en esa respuesta le dijo que estaba de acuerdo.

MIRÁ LA DISCUSIÓN COMPLETA

Pero no todo quedó allí, Faitelson dijo que Teófimo no lo impresionó, a lo que Julio César le respondió con categoría: "David, qué pelea viste, cómo que cerrada...por favor David". Pero el periodista insistía diciendo que López no hizo un combate brillante.

Chávez manifestó: "Pero López manejó a Lomachenko, manejó sus jabs, fue el que conectó los mejores golpes, Lomachenko se la pasó corriendo". Y luego le insistió Faitelson sobre las tarjetas donde el de origen hondureño las ganó todas.

"No estoy diciendo que le ayudaron, pero para mí la pelea fue muy cerrada", decía el comunicador y esto le causó risa a Chávez. "Con todo respeto, este es un punto de vista mal, analiza bien la pelea, vuelve a a verla...". Faitelson dijo que la vería de nuevo.

"El estilo de Lomachenko nunca me había gustado, me comenzó a convencer cuando ganó campeonatos, ¿pero a quién? Loma es un peleador bueno, pero hasta allí", comentó Chávez y la discusión se puso muy buena.

López logró unificar todos los títulos en la categoría peso ligero, le ganó los tres cinturones que poseía Lomachenko y ahora "El Brooklyn" está dando de qué hablar. "No me pareció una victoria contundente de López y hoy es el campeón de los pesos ligeros", comentó el periodista de ESPN.