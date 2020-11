Las confesiones insólitas de Mike Tyson: Drogas, la orina de su mujer y el miembro de plástico

La vida del boxeador Mike Tyson ha estado rodeado siempre de polémicas, drogas, alcohol, mujeres y mucho más.

Tyson se prepara de lleno para su regreso al ring. El estadounidense peleará contra Roy Jones el próximo 28 de noviembre en el Staples Centre de Los Angeles.

El sitio Daily Star se encargó de levantar la confesión que hizo Mike Tyson en las últimas horas. ¿Cómo pasaba los controles de dopaje cuando era boxeador profesional? Sus confesiones han sido escandalosa.

El excampeón de boxeo usaba un miembro de plástico donde podía cargarlo de orina. Utilizaba la de su mujer y la de su bebé.

"A veces utilizaba orina de mi esposa, y también la de mi hijo", reveló. "Mi mujer me decía: 'espero no estar embarazada...'. Y yo le respondía: 'no volveré a utilizarte, no lo volveré a hacer'...", reveló Tyson.

Mike también recordó cómo usaba ese miembro de plástico, que llamaba "Wizzinator" y que había 'cargado' previamente de orina limpia, con la que llenaba los tubos que debía entregar a los agentes antidopaje y así no ser castigado.



La carrera de Tyson en el mundo del boxeo estuvo rodeado de drogas y alcohol.

Mike Tyson tuvo problemas con la marihuana y la cocaína. En el 2000 fue que dio positivo por marihuana por lo que tuvo que ser castigado. Pagó hasta 200 mil dólares de multa el excampeón de peso pesado.

UNA PELEA ESPERADA

El legendario excampeón de los pesos pesados Mike Tyson, de 54 años, y Roy Jones Jr., de 51, aseguraron que su combate del 28 de noviembre en Los Ángeles será una verdadera batalla y no una simple exhibición.

Tyson abandonará su retiro de 15 años para este combate a puerta cerrada que, según se anunció el jueves, se celebrará en el Staples Center, la cancha de Los Angeles Lakers, recientes campeones de la NBA.

"¿No es una pelea real? Es Mike Tyson contra Roy Jones. Vengo a pelear y espero que él venga a pelear y eso es todo lo que se necesita saber", declaró Tyson.

Jones, cuya última pelea fue en 2018 con una victoria por decisión unánime sobre Scott Sigmon, también rechazó la etiqueta de pelea de exhibición.

"El último tipo que intentó una exhibición con Mike Tyson cayó en el primer asalto", dijo Jones.

"¿Quién sube al ring con el gran y legendario Mike Tyson y piensa: "Esto es una exhibición"? ¿Guantes de doce onzas? ¿Sin protector de cabeza ¿En serio esto es una exhibición? Vamos, seamos realistas", afirmó.