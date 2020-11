Mike Tyson admite que se fumó un puro de marihuna antes del combate ante Roy Jones: "No me afecta"

Cuando se establecieron las reglas para el combate entre Mike Tyson y Roy Jones Jr., al estar involucrada la Comisión Atlética de California y el Consejo Mundial de Boxeo (WBC), se acordó que los contendientes debían regirse por el código antidopaje de la AMA.

Aunque se trataba de una exhibición, si dos púgiles mayores de 50 años se iban a subir a un cuadrilátero, y además sin protecciones, la Comisión rectora quería protegerse, aunque levantaron el pie del freno en un aspecto. Un positivo por marihuana no sería sancionado de ninguna manera ni llevaría a una cancelación del evento.

Además en el estado de California esta sustancia está permitida para consumo recreativo desde 2016.Pues bien, como ya sabemos, Mike Tyson es consumidor habitual de esta sustancia, y le preguntaron en la rueda de prensa tras el combate si había fumado antes de subir al ring, y esta fue la respuesta de Iron Mike: "Por supuesto que sí. Mire, yo soy fumador, lo hago todos los días, nunca he dejado de fumar". comentaba.

Tyson prosiguió con su explicación: "Es lo que soy, no me afecta desde un punto de vista negativo". ¿La marihuana le ha ayudado a calmar el dolor esta noche? "No, simplemente me adormece, pero no adormece el dolor", respondió el neoyorkino. Por cierto, uno de los raperos que amenizaban los espacios entre combate y combate, también se fumó lo suyo entre estrofa y estrofa.

Cabe recordar que Mike Tyson al momento de firmar el contrato de dicha pelea, el boxeador salió un un puro de supuesta marihuna, situación que se está volviendo algo normal para él.