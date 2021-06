Djokovic, Schwartzman y Berrettini pasan a tercera ronda en Wimbledon; Federer prueba suerte mañana

El tenista serbio Novak Djokovic, el argentino Diego Schwartzman y el italiano Matteo Berrettini vencieron este miércoles en el torneo de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, distinta suerte que la estadounidense Sofia Kenin y el español Pablo Carreño, que quedaron eliminados.



El serbio, número 1 del mundo y ganador en cinco ocasiones de la cita londinense, se clasificó para la tercera ronda al deshacerse tranquilamente del sudafricano Kevin Anderson (102º del ranking ATP) con un triple 6-3.





El duelo entre ambos tenistas fue la repetición de su final de Wimbledon 2018 en la que el serbio se impuso con holgura por 6-2, 6-2 y 7-6 (7/3).





"Me sentí cómodo con mi servicio y sabía que en los intercambios largos tendría ventaja", analizó Djokovic. "Tenía que ser sólido y no asumir demasiados riesgos. Lo he hecho mejor de lo que pensaba", afirmó.



El de Belgrado se medirá en la siguiente ronda al estadounidense Denis Kudla (N.114 y procedente de la ronda previa), que venció al italiano Andreas Seppi (N.90) por 6-2, 6-4 y 6-2. Pese a algunas caídas por resbalones de los que salió completamente ileso, Djokovic controló en todo momento el partido de este miércoles.



Por su parte, el argentino Schwartzman (11º del mundo) venció en su partido de segunda ronda al local Liam Broady (143º) por 4-6, 6-2, 6-1, 6-4 y jugará en la siguiente etapa contra el húngaro Marton Fucsovics (48º).





De su lado, el italiano Matteo Berrettini, número 9 mundial, necesitó cuatro sets para rendir al argentino Guido Pella (N.59) por un resultado de 6-4, 3-6, 6-4, 6-0.

El jueves, el suizo Roger Federer disputará su encuentro de segunda ronda ante el francés Richard Gasquet luego de eliminar a Andre Mannarino en su debut.