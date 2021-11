La predicción del papá de Teófimo López: "Kambosos no pasará del segundo round y quienes apuesten por ello, se harán ricos"  

Follow @Omar_GM09

"Quiero traer esperanza y un gran futuro para Honduras", aseguró el creador de la 'bestia' más grande del boxeo en la actualidad, Teófimo López Sr, cuyo hijo, Junior, defenderá su corona unificada del peso ligero el sábado frente al australiano George Kambosos.

El padre de 'The Takeover' busca conseguir el triunfo en el Madison Square Garden, que estará repleto el 27 de noviembre, pues se vendió toda la boletería para el evento que iniciará a las 8:00 pm, según reveló en una plática amena con DIEZ, a quien confesó anécdotas que han hecho crecer a Teófimo, portador de los cinturones AMB, CMB, OMB y FIB, que tendrá a 5,700 espectadores en el teatro Hulu.

VER: Las 10 cosas que debes saber de la pelea entre Teófimo vs Kambosos

Teófimo padre nos atendió cuando en la 'Gran Manzana' celebraban la festividad familiar más grande del país, el Día de Acción de Gracias, donde él, junto al multicampeón mundial, se mantienen trabajando para la gran batalla donde asegura que no durará más de dos rounds.

"Tendremos tremendo gane el sábado, para quienes puedan apostar, háganlo por el primero y segundo round y se harán bien ricos", inició la charla el entrenador del pugilista.



"Teófimo llega al cien por cierto será un nocaut al primer o segundo round, se los aseguro. Estamos haciendo al mejor peleador en la historia del boxeo y es de sangre hondureña, eso no lo puedo creer, que un país tan pequeño pueda sacar un monstruo como éste es algo fuera de serie. De madre y padre hondureño, lo vamos a lograr, mi hijo está joven, llevamos 10 o 12 años de esta m*****", destacó López.

Teófimo López tuvo que posponer su pelea con Kambosos en seis ocasiones. Finalmente, se celebrará el 27 de noviembre, tras cambiar de promotora.

¿Y qué hay sobre el cruce que tuvo con el padre Kambosos, rival de Teo el sábado? Él respondió: "Dios está haciendo todo esto. eso no fue arreglado ni nada, solo pasó. La pelea ya está vendida, el escenario está completo. Aquí todo es Honduras... Honduras, Honduras, Honduras, Honduras. Pondremos la nación en alto, verán dos triunfos este fin de semana, a Teófimo y a Xiomara Castro. Gocen de la pelea el sábado y el triunfo del domingo", comentó.

- Teófimo padre y su petición al pueblo hondureño -

'Senior' comentó a DIEZ que junto a su hijo buscan ayudar a los más necesitados, por lo que intentarán realizar "300 viajes en el año, ir a todos los países, ayudar a todo el mundo, queremos poner el nombre de un hondureño en lo más alto del mundo, quiero traer esperanza y un gran futuro para Honduras".

Ambos catrachos habían mencionado su apoyo total a los candidatos presidenciales Xiomara Castro y Salvador Nasralla, algo en que López Sr puntualizó.

"Tenemos las elecciones ahora, yo no estoy en contra de nadie, yo quiero ver a la gente de mi país feliz y no la miro así. Por eso apoyamos a Xiomara y Salvador, él es alguien que se dedica al deporte. Cuando íbamos para las Olimpiadas de Río en 2016, fuimos a la casa presidencial y no pudimos entrar. Entre yo y hablé con las autoridades: 'Queremos hablar con el presidente porque queremos que nos apoye', les dije, pero él (Juan Orlando Hernández) nunca salió, y ahí me di cuenta que el presidente no apoya el deporte. Alentar a un presidente que no apoya el deporte (refutaba)... después nos querían hacer embajadores, a lo que me negué porque cuando más los necesitábamos, ellos (autoridades) nos dieron la espalda", desveló Teófimo.



Xiomara Castro es candidata a presidente y Salvador Nasralla a vice en el partido Libertad y Refundación (LIBRE).

- El 'fraude' que sufrieron en los Olímpicos de Río -

Sobre esa travesía en los Juegos Olímpicos en Brasil, el padre del boxeador sacó a la luz lo acontecido, pues cuenta que su eliminación en la primera ronda ante el francés Sofiane Oumiha fue un 'robo' en la categoría de los 60 kg, pues el ganador fue por decisión unánime, algo que no comparte. De ese certamen, el nacido en Brooklyn ha sido el más exitoso en el deporte de los golpes.



"Yo se lo dije a todo el mundo, mi hijo va a ser campeón mundial, nadie me creía. El día que peleamos en Río, todo el público de Brasil gritaba 'Honduras, Honduras' porque ellos sabían que nos robaron la pelea. Todos los atletas estaban presentes, nadie en Honduras sabe de esto, y nos dijeron: 'Tu hijo lo hizo muy bien, pero el francés le ganó', lo que es una pend***** completa porque ganamos cada round", contó.



"Eso pasó porque Dios quiere que nosotros seamos humildes, no íbamos a ganar porque él sabía que mi hijo sería el primer campeón de Honduras. Él lo hace todo por un propósito, siempre peleamos y si no ganamos es por una razón. El presidente del Comité Olímpico Hondureño, Salvador Jiménez, me dijo tras haber perdido la pelea que Honduras jamás ganaría una medalla porque nosotros no ponemos dinero al COI, y es cierto. 'Teófimo, ¿cómo cree usted que Honduras ganará una medalla cuando nosotros no tenemos dinero ni para pagarle a los atletas?', me dijo él; a ese francés le dieron 10 millones de dólares por ganarnos. La corrupción se paró por eso, botaron a todos los jueces de esa pelea ya que se encontró lavado de dinero hacia su federación (francesa) y decían que eran donaciones. ¿Usted puede creer esa m*****?", continuó.