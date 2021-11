Teófimo López tras su derrota: "No me importa lo que digan, pero gané 10 de los 12 rounds, todos lo saben"

"Yo acepto mis derrotas así como mis victorias, pero hoy no perdí", dijo el ahora ex-rey del peso ligero, Teófimo López, boxeador de raíces hondureñas tras caer ante el australiano George Kambosos en el Madison Square Garden de Nueva York.

Luego de perder en las tarjetas con resultados de 114-113 a su favor, pero 115-111 y 114-113 en contra, el nacido en Brooklyn perdió su invicto su profesional (16-01, 10's KO) al igual que sus cinturones AMB, OMB, CMB y FIB de las 135 libras, categoría que abondaría, según declaró a DAZN.

Tras la contienda, el hijo de padres hondureños se pronunció en la celebración de Kambosos e hizo énfasis en sobre lo que piensa del resultado y lo que se viene para él en su vida y carrera.

-"No me importa que me digan que soy un perdedor, no haré caso a ello, yo no voy a parar porque al final del día yo gané está pelea. Al final del día, soy un verdadero campeón".

-"El referee sabe que hoy gané, todo el mundo sabe que así fue No creo que fue una pelea cerrada, yo gané 10 de los 12 rounds. Kambosos lo sabe, no sé que está pasando en este deporte".

- "Ahora regresaré a mi casa y pasar tiempo con mi familia, estaré con mi hijo con el que no he estado, nació hace apenas 11 días. Eso es lo que importa para mi, la familia. Estoy avergonzado, me disculpo hacia todos, los aficionados, quería ser una inspiración para ellos, para la nueva generación, pero creo en Dios y creo que esto pasó por una razón, no estoy asustado por eso ni tampoco triste".

-"Siento que debo dejar las 135 libras desde hace dos años, me lo han dicho todo el tiempo, pero esto lo que hay, me quedé aquí en vez de dejar los cinturones como todos los demás hacen cuando se coronan unificados, pero no hay excusas".

Ante ello, Kambosos respondió y le retó a una revancha en su hogar, Australia. De igual manera, le mandó buenos días sobre lo que hará en los próximos días tras su derrota.

"Yo tengo los cinturones, yo gané la pelea, me gané el respeto en el ring, miráme, campeón. Lo haremos la próxima vez en Australia. Pero tienes todo mi respeto, quiere que disfrutes con tu hijo, eso es lo más importante, olvidáte de esto", cerró el nuevo rey del peso ligero (20-0, 10's KO).