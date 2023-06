Apoyando una buena causa: el “youtuber” Shin Fujiyama está listo para participar en la Maratón de Diario La Prensa

Shin Fujiyama sobre la Maratón La Prensa: “Aunque no ganemos medallas o trofeos debemos estar contentos porque los que sí ganarán serán los niños con su educación” El Progreso. Faltan 19 días para que se inicie la 47 edición de la Maratón de Diario La Prensa, y los competidores están muy emocionados y preparándose para la gran carrera, pero hay uno en especial al que el entusiasmo le gana, ya que más allá de poder ganar un premio, él ganará sabiendo que lo recaudado en el evento será para contribuir con una enorme causa. Su nombre es Shin Funjiya, un personaje que se ha ganado el cariño de los catrachos por colaborar con la educación del país gracias a su fundación 1,000 Escuelas, proyecto emblema en esta edición, donde se esperan más de 7,000 atletas. Queremos conocer más allá de la persona que vemos en redes sociales ¿cómo fue la infancia de Shin Fujiyama?

Yo nací en Japón y desde muy joven nos fuimos a vivir a Estados Unidos y luego me vine para Honduras a comenzar mis proyectos ya son 16 años aquí.

¿Por qué adoptó a Honduras cómo su nueva casa?

Mucha gente me dice que tengo cara japonesa, cerebro estadounidense y corazón catracho. Esa ha sido la historia de mi vida y he organizado la mitad de mi existencia en este bello país comiendo baleadas en la mañana (risas). Me vine con una iglesia para hacer un proyecto social y me encantó y cuando regrese a Estados Unidos de nuevo yo sabía que tenía que volver y cuando me gradué decidí venirme para acá. ¿Shin cuéntenos cómo nace esa idea voy ir a hacer 1,000 escuelas para Honduras?

Yo me vine para El Progreso y siempre mi intención fue ayudar a los niños del lugar especialmente a los de bajos recursos o que eran abandonados de la calle y todo eso se fue expandiendo y ahora ya no es solo El Progreso ahora queremos alcanzar toda la zona geográfica de Honduras. Queremos llegar a cada rincón. ¿Siempre fue su propósito?

Lo primero que hice fue prácticamente construir la aldea canchas, algunas casas, poner energía, agua, después construí una casa para niños abandonados y la escuela bilingüe para los niños porque antes esto era un pantano. Aquí había muchos problemas de pandillas, drogas alcohólicos y esta fue mi solución, como dicen mate dos pájaros de un tiro, porque promoví la educación y di empleos. ¿Cómo lo hace sentir que todo su trabajo?

Es algo satisfactorio porque muchos niños comenzaron conmigo ahora están en la universidad y trabajan conmigo en la fundación “1,000 Escuelas”. ¿Tiene alguna experiencia o a compartido con algún muchachos de todos los que ha ayudado?

Hay un muchacho que se llama Eduar Reyes que creció aquí en la aldea y que justamente en este edificio (escuela Villa Soleada) vio y tocó por primera vez una computadora, él cuando vivía en los bordos hacía unas de cartón, aquí aprendió y ahora es el director de mi fundación.

¿Ese es el premio a su labor?

Sí, la gente dice Shin está orgulloso por sus 500 mil seguidores o cosas así, pero esas son cifras nada más. Lo que más me motiva son las personas que he conocido, tengo un pequeño grupo de colaboradores y ese es mi mundo. ¿Después de todo este tiempo se siente un catracho más?

Soy un hondureño más desayuno con baleadas, almuerzo con sopa de gallina india y ceno con frijoles, tortillas y café. ¿Por qué escuela va en este momento?

Estamos construyendo las escuelas 64 (Flores de Oriente, La Lima) 65 (Rivera Hernández) y 66 (Mezapa, Atlántida) y ya pronto vamos a iniciar con la 67 y 68 en dos lugares que son sorpresas. Hay mucho que se viene. ¿Cuando llegue a la escuela mil qué tiene planeado?

Seguir corriendo las maratones (risas) jubilarme en un pueblo de Honduras está entre Santa Lucía, Siguatepeque y Santa Bárbara.

¿Cómo nace esa idea de ser youtuber?

Pues por la necesidad de la pandemia la fundación se estaba hundiendo, no teníamos fondos, los donantes no podían venir a ver los proyectos y no sabía qué hacer, entonces, agarre mi iPhone siete y comencé con los videos nadie había visto un japonés hablando español, viajando y conociendo las calles de Honduras. Todo se hizo viral muy rápido. ¿Le sorprendió la aceptación que tuvo?

Sí, porque en ese tiempo no tenía ni micrófono y lo único que tenía eran mis auriculares poco a poco fui haciéndome de más herramientas. Recuerdo que mi primer video viral fue en San Pedro Sula. Hasta el día de hoy no tengo una explicación de cómo la gente quedó tan encantado con mis videos. ¿Cuántos videos y seguidores tiene en sus cuentas?

Videos son más de 300 y hace poco llegamos a medio millón de suscriptores en YouTube. Nunca me imaginé y esperemos que a final año lleguemos a un millón. ¿Cómo sacar tantas ideas diferentes para hacer todos esos videos?

Siempre hablamos con mi equipo pasamos horas y horas planificando ideas para hacer el material tengo tres pizarras grandes llenas de pensamientos. Gracias a esto ¿ya conoce todo el país?

Uno de mis retos es conocer todos los departamentos de Honduras. Me faltan un montón acabo de conocer Santa Bárbara me he concentrado en la zona norte y no he podido conocer las otras regiones.

¿Que ha sido lo más bonito que ha encontrado en Honduras?

Uff... tantas cosas, pero ahora que fui a Santa Bárbara, exploré tantos lugares y quedé muy encantado. Es así que el próximo mes viene mi madre y mi padre a visitar Honduras y los voy a llevar a conocer. ¿Cómo se organiza con la vida tan apretada que tiene?

Es una locura. Junto a mis colaboradores armamos mi calendario y tengo cinco meses adelantados de lo que voy a hacer. Cada vez falta menos para la Maratón de Diario La Prensa ¿cómo se está preparando? Terminé mi reto cobra hace dos meses y estoy corriendo aproximadamente seis kilómetros los días de semana y los fin de semana de 15 a 20 para no perder el ritmo. También voy al gimnasio. La gente está muy alegre porque saben que lo recaudado irá para su fundación ¿qué le hace pensar esto?

Sé que las personas vienen por hacer ejercicio, por salud o por amistad, pero muchos también quieren apoyar la educación porque la gente que viene a pagar por su kit está contribuyendo con la construcción de escuelas aquí en Honduras. Aunque no ganemos medallas o trofeos los que estarán bien son los niños.