Cleveland logró su sexta victoria consecutiva con un emocionante triunfo sobre los Boston Celtics

El jugador Garland aportó 29 puntos con 12 asistencias y cinco rebotes, mientras que Donovan Mitchell una vez más subrayó su valor para los Cavs con una actuación de 25 tantos que incluyó 11 puntos en los últimos minutos del tiempo reglamentario y la prórroga.

Garland no había jugado desde que sufrió una lesión en un párpado durante la derrota de apertura de la temporada de Cleveland ante Toronto.

Pero la estrella en ascenso de 22 años no mostró secuelas persistentes de la lesión cuando se asoció con Mitchell el miércoles para lograr una victoria que se confirmó cuando Jaylen Brown de Boston falló un tiro de dos puntos sobre la bocina.

Los Charlotte Hornets vencen a los Golden Warriors

“Salimos muy agresivos en los últimos cinco minutos y muy contentos de haber obtenido la victoria”, dijo Garland después de la victoria que lleva a Cleveland a 6-1.

“Después de que pasó el primer disparo me sentí bien, el ojo no me afectó ni nada. Es bueno estar de vuelta”, añadió Garland.