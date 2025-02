Diego y Esmeralda, los catrachos que buscan poner en alto a Honduras en el torneo de jiu-jitsu en Guatemala

El jiu-jitsu brasileño (o BJJ) es un arte marcial, deporte de combate y sistema de defensa personal desarrollado en Brasil. Se centra principalmente en la lucha cuerpo a cuerpo en el suelo, usando para ello luxaciones, estrangulaciones, inmovilizaciones y derribos. En los últimos años otras disciplinas deportivas le han regalado muchas alegrías a nuestro país, los atletas poco o nada de apoyo destacan en torneos nacionales e internacionales obteniendo preseas importantes que ponen muy alto la bandera cinco estrellas.

Uno de los deportes que en la ultima década ha acaparado la atención en la juventud catracha es el Jiu Jitsu, un arte marcial que permite aprender defensa personal, combinando movimientos llaves y derribos. En San Pedro Sula la Academia Tamashi tiene entre sus filas a los jujiteros Esmeralda Garay de 17 años de edad y Diego Garay de 14 años, son dos hermanos que decidieron incursionar en esta modalidad marcial, donde ya han obtenido varios premios de primer y segundo lugar. ¿Qué es el jiu-jitsu y para qué sirve? Es un sistema de defensa muy practicado en diferentes partes del país, y otras partes del mundo. La disciplina cuenta con la supervisión por parte de la Federación Internacional de Jiu Jitsu. Por ejemplo, el jiu jitsu brasileño o brazilian jiu jitsu destaca por la sumisión y el combate en el suelo. Mientras que el japonés son técnicas de defensa personal. En entrevista con DIARIO DIEZ, ambos deportistas nos detallaron que viajan a suelo guatemalteco para el torneo internacional Liga BJJ GT Summer a realizarse el día domingo 16 de febrero, donde buscaran colgarse medallas en tres categorías. El torneo se desarrollara en las categorías niños, juveniles, adultos y masters. Aquí la entrevista completa con Esmeralda y Diego Garay ¿Quiénes son Esmeralda y Diego Garay? Hola a todos, soy Esmeralda Garay (17 años) y Diego Garay (14 años), para nosotros el Jiu Jitsu es un estilo de vida, amamos este deporte, y nos gustaría invitarles a que practiquen este arte y lo vuelvan parte de su rutina diaria. ¿Por qué practicar el Jiu Jitsu y como es para una mujer incursionar este deporte? Es muy gracioso, se lo debo a mi hermano, ya que mi papá quería que el practicar una arte marcial mixta, Diego fue el primero en incursionar y yo lo veía, y me empezó a interesar pero no me atrevía a hacerlo por miedo, hasta que conocí la escuela Tamashi aquí en San Pedro Sula donde hice mi primera clase de prueba, me enamoro el tema de la clase de defensa personal y poder defenderme, ser una mujer más independiente.

Me sorprendí bastante, hay mucho respeto el lugar de entrenamiento (MAT) tenemos que saludar a los maestros y compañeros con la frase OSS, y no sabia como era (risas) imitaba lo que ellos hacían y fueron muy amigables conmigo, y la adaptación fue muy rápido. En la primera clase me enseñaron a como defenderme si alguien quiere atacarme por la espalda yo ya se como salir de esa situación. ¿Diego, por qué te decidiste por el deporte del Jiu Jitsu? Hace 4 años inicié esta disciplina tengo 14, yo siempre he jugado futbol y lo sigo practicando y le dije a mi papá que quería aprender el deporte del Jiu Jitsu lo había visto en redes sociales, hice mi clase de prueba y mi hermana me veía cuando llegaba a la casa le hacia algunas llaves (risas) y le decía que se metiera a la academia y practicarlo juntos. ¿Qué tanto les han apoyado sus padres, y quien de los dos le pidió que los llevaran a las clases?

Diego fue el que habló con nuestro padre y el feliz por que le fascinan las artes marciales mixtas, y cuando Esmeralda decidió acompañar a Diego su emoción su aun más. Nuestra mamá también nos ha apoyado en todo lo que decidamos hacer. ¿Cuándo fue su primera competencia dentro de la disciplina del Jiu Jitsu? Diego: tuve mi primera participación en un torneo nacional hace dos años en Tegucigalpa gané oro, luego tuve estuve en Guatemala en el JT Open donde obtuve el primer lugar, competí por tercera vez en un torneo realizado por Jaguars ganando también medalla de oro. Diego: la verdad que este deporte no se deja de aprender, siempre hay una técnica nueva, y lo que más me gusta es la disciplina que debemos tener me lo ha enseñado mi mamá desde pequeño, combino mis estudios con el deporte, estudio desde las 7:00 am a 2:00 pm, y voy a mis clases de Jiu Jitsu de 6:00 pm-7:30 pm. Esmeralda: mi primera competencia fue en Guatemala pero tristemente no me atreví a probarme por que me dio miedo, hasta que en el torneo que realizó Jaguars dejé el miedo y pude obtener el segundo lugar, mi segundo torneo será nuevamente en Guatemala este domingo 16 de Febrero.