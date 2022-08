Dueño de Nets, Joe Tsai, respalda al personal en medio de demandas de canje de Kevin Durant

La reunión entre Durant y Tsai fue reportada por primera vez por The Athletic, que también señaló que ocurrió en el primer aniversario de que Durant firmó su extensión.

Durant inicialmente solicitó un canje el 30 de junio y no se ha retractado de esa solicitud. A los 33 años, a Durant le quedan cuatro años y $198 millones de dólares en su contrato, lo que significa que Brooklyn puede ser paciente esperando a los equipos por el tipo de retorno que cree que eventualmente surgirá para un jugador estrella que llegue al mercado de cambios en su mejor momento.

Desde entonces, nada ha ido como lo planearon los Nets.

Durant se quedó fuera de la temporada 2019 mientras se recuperaba de un desgarro en el tendón de Aquiles, Jordan fue cambiado, Nash fue contratado para reemplazar a Atkinson, James Harden vino y se fue y Ben Simmons aún no ha hecho su debut con los Nets. Irving optó por el último año de su contrato con el equipo esta temporada baja, pero no ha recibido una extensión. Jugó en 29 juegos la temporada pasada después de elegir no recibir la vacuna COVID-19.

Irving había creado una lista de equipos con los que le hubiera gustado que los Nets considerarán trabajar en un acuerdo de firma e intercambio si no podían ponerse de acuerdo sobre los términos para que él se quedara en Brooklyn, pero Los Ángeles Lakers era el único equipo que se dio a conocer que estaba interesado, dijeron fuentes a Adrian Wojnarowski.

Irving ahora ya no es elegible para un acuerdo de firma e intercambio. Los Nets aún podrían trabajar para canjearlo como un contrato por vencer, pero Irving no tendría una voz formal en un posible lugar de aterrizaje.

Tiene hasta el 30 de junio del próximo año para negociar una extensión con los Nets antes de convertirse en agente libre sin restricciones.