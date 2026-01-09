El Puma Energy Rally Team comenzó el desafío del Dakar 2026

El Dakar 2026 ya está en marcha en Arabia Saudita y por quinto año consecutivo, el Puma Energy Rally Team está presente en el rally más extremo del planeta, con un desafío de unos 8000 kilómetros en los desiertos más complejos de Medio Oriente. El Puma Energy Rally Team está integrado por el piloto guatemalteco Francisco Arredondo, abordo de una KTM 450 Rally y se incorpora al equipo, el argentino Jeremías González Ferioli en un UTV CAN AM Maverick R en la categoría Side by Side. La primera jornada de actividad cronometrada fue el Prólogo, una prueba corta, que sirve para poner en movimiento los vehículos y establecer el orden de partida para la primera Etapa, que se disputará el domingo 4 de enero. En motos, Arredondo se ubicó en el puesto106° en la clasificación general, mientras que González Ferioli terminó en la sexto ubicación en la disciplina Side by Side.

"Estoy muy feliz de comenzar un nuevo Dakar. Pasan los años y acá estamos, firmes en cada competencia. Y como siempre, con el sueño de poder dar la vuelta y en dos semanas celebrar en este mismo lugar. Este Prólogo sirve para sacarse los nervios, comprobar que todo está en orden con la moto y ya estar preparados para la Primera Etapa", comentó Arredondo, figura muy reconocida en Centroamérica por sus excelentes performances como la escalada al Everest en 2008, récords de velocidad en moto, incontables maratones, carreras míticas y un total de 16 participaciones en el Dakar desde su debut en 2004. "Fue un Prólogo rápido, divertido, lindo. El objetivo era tener una buena posición de larga da para la Primera Etapa, que será 'dakariana' de verdad. Pasamos unos sectores verdaderamente veloces, con piedras que por momentos se hicieron peligrosos. Salió todo muy bien. Haremos unos pequeños cambios de suspensión para mañana", destacó el cordobés González Ferioli, que cuenta con tres podios Dakar, en la desaparecida categoría de cuatriciclos, seis victorias en etapas de esta competencia y siete desafíos completados en la carrera más difícil del mundo. Además, es campeón argentino UTV 2021, campeón sudamericano UTV 2022, ganador en el Abu Dhabi Desert Challenge 2025, se quedó con la gloria en Desafío Ruta 40 2023 y 2024, y resultó vencedor en South American Rally Race2022 y 2024.