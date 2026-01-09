El Puma Energy Rally Team comenzó el desafío del Dakar 2026

El Dakar 2026, que comenzó el 3 de enero, finalizará el sábado 17, también en Yanbú, al norte de Arabia Saudita. Tras el Prólogo, la Primera Etapa se disputará sobre un recorrido total de 518 kilómetros, de los cuales 305 corresponde a prueba especial.En esta edición del Dakar se disputarán dos etapas “Maratón”, en las que los pilotos no contarán con la asistencia de sus respectivos equipos, ya que se alojarán en campamentos aislados, con lo mínimo para subsistir en esas horas. El Puma Energy Rally Team ya está listo en Arabia Saudita para superar, una vez más, la mayor exigencia que ofrece el mundo del Motorsport.