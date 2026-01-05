Rumbo al Super Bowl LX: Así se jugarán los playoffs de la NFL ¿Quiénes descansarán?

La temporada regular de la NFL entra en su recta final y el panorama de los playoffs ya quedó prácticamente definido, a la espera de un solo compromiso pendiente en la Semana 18 que completará el cuadro definitivo de clasificados.En la Conferencia Americana, los Denver Broncos aseguraron el sembrado número uno y la semana de descanso tras imponerse con autoridad en casa por 19-3 a Los Angeles Chargers. Con ese resultado, Denver relegó al segundo puesto a los New England Patriots, quienes cerraron la fase regular con una contundente victoria 38-10 sobre los Miami Dolphins.