Rumbo al Super Bowl LX: Así se jugarán los playoffs de la NFL ¿Quiénes descansarán?

Se definió el tablero de la NFL: Broncos y Seahawks mandan y los playoffs ya tienen protagonistas

2026-01-05

La temporada regular de la NFL entra en su recta final y el panorama de los playoffs ya quedó prácticamente definido, a la espera de un solo compromiso pendiente en la Semana 18 que completará el cuadro definitivo de clasificados.

En la Conferencia Americana, los Denver Broncos aseguraron el sembrado número uno y la semana de descanso tras imponerse con autoridad en casa por 19-3 a Los Angeles Chargers. Con ese resultado, Denver relegó al segundo puesto a los New England Patriots, quienes cerraron la fase regular con una contundente victoria 38-10 sobre los Miami Dolphins.

El tercer sembrado de la AFC quedó en manos de los Jacksonville Jaguars, que no tuvieron inconvenientes para aplastar 41-7 a los Tennessee Titans. Por su parte, los Pittsburgh Steelers se adueñaron del título de la AFC Norte y del cuarto puesto luego de vencer a los Baltimore Ravens, resultado que además les aseguró el último boleto directo a la postemporada.

Más abajo, los Houston Texans se quedaron con el quinto lugar tras derrotar 38-30 a los Indianapolis Colts, mientras que los Buffalo Bills aseguraron el sexto sembrado gracias a su triunfo 35-8 frente a los New York Jets. Los Chargers, pese a la derrota ante Denver, completaron la lista como el sembrado número siete.

En la Conferencia Nacional, los Seattle Seahawks terminaron como el mejor equipo y se quedaron con el primer sembrado y el descanso en la Ronda de Comodines. Detrás de ellos, los Chicago Bears finalizaron segundos a pesar de caer de manera sorpresiva 19-16 en casa frente a los Detroit Lions. El tercer puesto fue para los Philadelphia Eagles, que no pudieron evitar la derrota 24-17 ante los Washington Commanders.

El cuarto sembrado y el título de la NFC Sur quedaron en manos de los Carolina Panthers, favorecidos por la victoria de los Atlanta Falcons sobre los New Orleans Saints, pese a haber perdido el sábado frente a los Tampa Bay Buccaneers. Los Los Angeles Rams se ubicaron quintos tras vencer 37-20 a los Arizona Cardinals, mientras que los San Francisco 49ers descendieron al sexto puesto luego de caer ante los Seahawks.

Finalmente, los Green Bay Packers sellaron su clasificación como el sembrado número siete de la NFC, a pesar de su derrota 16-3 frente a los Minnesota Vikings.

Así se jugará la Ronda de Comodines
  • Sábado 10 de enero
  • (5) Los Angeles Rams vs (4) Carolina Panthers
  • (7) Green Bay Packers vs (2) Chicago Bears
  • Domingo 11 de enero
  • (6) Buffalo Bills vs (3) Jacksonville Jaguars
  • (6) San Francisco 49ers vs (3) Philadelphia Eagles
  • (7) Los Angeles Chargers vs (2) New England Patriots
  • Lunes 12 de enero
  • (5) Houston Texans vs (4) Pittsburgh Steelers
  • Descansan en la Ronda de Comodines, Denver Broncos (AFC) y Seattle Seahawks (NFC).
