Escorpión Ruiz tras su pelea en Nueva York: “El resultado no me quita el orgullo de haber representado al país aquí”

Palabras de agradecimiento fueron las que proliferó el pugilista hondureño, Josec Escorpión Ruiz, tras cumplir su sueño de niño y tener la oportunidad de pelear en el majestuoso Madison Square Garden de Nueva York, sin embargo, no todo fue como lo imaginó.

El catracho fue derrotado por su rival de turno el puertorriqueño Henry “Moncho” Lebrón por nocaut en el séptimo raund de los ocho pactados con antelación. Ruiz mostró coraje, pero no pudo con los embates de Henrry, que asalto tras asalto su desgaste era más evidente.

El Escorpión habló para DIEZ tras la lucha donde no se explica porque el referí finalizó la pelea si se sentía en buen estado, además criticó las tácticas “sucias” de su oponente.

“No se dio el resultado que esperábamos ni como esperábamos porque perder por nocaut no gusta, pero Dios sabe porque pasan las cosas, no entiendo porque el réferi finalizó la pelea, si, estaba recibiendo golpes, pero esto es boxeo no muñecas”, comenzó diciendo el Escorpión posterior a la pelea.

Lebrón hizo lo suyo, un tipo fuerte, pero también un poco sucio me ponía el codo en la nuca y me bajaba los brazos de golpe por eso tuve varias caídas al suelo y lo del pie, el árbitro lo miraba, pero no estoy satisfecho con que haya terminado con el combate”, explicó el originario de Colón.

El resultado en el ring no le quita el orgullo de haber representado a Honduras en tierras estadounidenses. “No hace que la emoción sea menos porque para un auténtico hondureño es como si fuese el doble de trabajo que nos toca hacer a nosotros para poner el nombre del país en lo alto. El resultado no le quita nada”, cerró.