$!Josec “El Escorpión” Ruiz advierte a Henry Lebrón en el Madison Square Garden: “Él es un prospecto y yo soy un lobo hambriento”

¿Qué te motiva a continuar en esto?

Mi esposa y mis hijas que son lo más importante, son las personas que me motivan a levantarme todas las mañanas a correr cuando no quiero, a esforzarme bajando de peso cuando parece que se me va a caer la dieta, ellas son mi motivación y la gente que me apoya, que está al cien conmigo sin importar los resultados que toquen, eso me llena de motivación.

¿Cómo viven ellas las peleas?

Mi esposa no se termina de acostumbrar, pero ya lo sabe sobrellevar, mis hijas todavía están pequeñas, una va a cumplir 10 años, a ella le gusta más verme pelear, pero la otra tiene tres añitos. Es difícil para ella (mi esposa), pero sabe que esta es mi pasión y que esto es mi estilo de vida.

¿Cuánto tiempo más te miras peleando?

Hasta donde Dios me de fuerzas, voy a cumplir 28 años, todavía tengo para este deporte, voy a ver hasta donde Dios diga que sí y yo seguiré trabajando”.

Una invitación a la comunidad en Nueva York donde reside una de las comunidades garífunas más grandes de todo el mundo...

No solo es de estar publicando en redes sociales, eso cualquiera lo hace, sería bueno que vinieran a apoyar, sobre todo la comunidad garífuna, sabemos que nosotros hemos puesto en alto el país y el respaldo de nuestra gente sería muy importante en esta pelea, hay de todo garífuna aquí en Nueva York, así que sería bueno que demostraran su apoyo en esta pelea.