Juicio de JOH: Las revelaciones más impactantes en el tercer día; vínculos de narcotráfico con la política hondureña al desnudo

Ardón se aseguró los votos de los diputados a favor de Hernández, que durante la declaración de Ardón no dejó de tomar notas de esta jornada demoledora para su causa.

“Yo había financiado parte de la campaña y los había ayudado para que fueran diputados, con dinero del narcotráfico”, precisó este narcotraficante que ha admitido haber matado a 56 personas desde el inicio de su carrera delictiva.

“Juan Orlando me dijo que no me preocupara por la fiscalía, que me darían protección para lo que me dedicaba yo, para el narcotráfico”, precisó.

El exalcalde, que confesó que había ganado dos periodos consecutivos comprando voluntades, contó el miércoles al inicio de su interrogatorio que el Chapo había dado 1 millón de dólares para la campaña del expresidente. Hubo otros pagos, dijo, pero no especificó el monto.