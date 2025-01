Pro Bowl 2025 de la NFL: Lions, Vikings, Eagles, Chiefs y Cowboys, lideran listas de jugadores convocados

Para esta edición, de los 32 equipos de la liga, cuatro no aportan ningún elemento al juego de Estrellas: New York Jets, New Orleans Saints, Miami Dolphins y Tennessee Titans.

Los quarterbacks de la Conferencia Americana (AFC) seleccionados son Josh Allen, de Bills, Joe Burrow, Bengals, y Lamar Jackson, Ravens. Patrick Mahomes, de los monarcas Chiefs, no aparece por segunda ocasión en sus ocho años de carrera.

Los pasadores de Conferencia Nacional (NFC) son el novato Jayden Daniels, Commanders; Sam Darnold, Vikings, y Jared Goff, Lions.

Completan la lista de AFC los corredores Derrick Henry, Ravens; Joe Mixon, Texans; y Jonathan Taylor, Colts; el corredor de poder Patrick Ricard, Ravens; y los receptores Ja’Marr Chase, Bengals; Jerry Jeudy, Browns; Nico Collins, Texans; y Zay Flowers, Ravens.

Brock Bowers, Raiders, y Travis Kelce, Chiefs, son los alas cerradas; los tackles Dion Dawkins, Bills; Laremy Tunsil, Texans; y Rashawn Slater, Chargers; Quenton Nelson, Colts; Joe Thuney y Trey Smith, de Chiefs. Guardias; y Creed Humphrey, Chiefs, y Tyler Linderbaum, Ravens, son los centros.