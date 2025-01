De Jong se cansó de no ganar con Barcelona y rompe el silencio: “Estoy decepcionado, esperaba al menos el doble de títulos”

Aunque su contrato con el conjunto azulgrana termina en 2026, el próximo verano podría ser clave para su futuro, ya que sería el último periodo de mercado en el que el Barcelona podría traspasarlo a otro club.

En cuanto a su permanencia en Barcelona, el mediocampista fue claro: “La gente piensa que quiero quedarme en Barcelona para siempre porque disfruto de mi vida fuera del fútbol. Y es cierto, pero está supeditado a lo que sucede en el campo. Si notara que aquí no puedo hacer lo suficiente o ganar, ya no estaría aquí”, continuó diciendo el neerlandés.

Sobre su llegada al Barcelona, De Jong reveló que estuvo cerca de llegar al PSG, pero fue el Barça quien se mostró más decidido en ficharlo: “Estaba negociando con el PSG y Ali (su agente) me dijo que el Barcelona venía en serio y no tuve otra opción. El Barça es el club de mis sueños. Desde pequeño quería jugar aquí. Todavía disfruto, pero no todo siempre es tan ideal como te imaginas”.

Sin embargo, el jugador se mostró algo decepcionado por los logros del equipo durante su tiempo en el club: “Algo que me ha decepcionado en el Barça es lo que hemos ganado hasta ahora. No me imaginaba que cuando firmé aquí después de cuatro años solo ganaría una Liga, una Copa y una Supercopa. Pensé que llevaría al menos el doble. La pandemia es un periodo que no tienes en cuenta... Ese periodo le costó mucho al club. No se puede predecir”.