Rafael Nadal avanza a tercera ronda del US Open con nueva remontada sobre el italiano Fabio Fognini

“Estuve un poco mareado al principio , un poco doloroso. Esto solo me había pasado con un palo de golf, no con una raqueta”, dijo después Nadal con una sonrisa y un esparadrapo cubriéndole la nariz.

“Al principio pensé que me había roto la nariz porque fue un shock, muy doloroso. Fue como perder un poco la sensación en la cabeza”, describió en la conferencia de prensa. “Parece que no está rota pero no estoy seguro todavía”.

El número uno del mundo, Medvedev, fulmina a Kozlov en el inicio de la defensa de su título del US Open

Este insólito incidente fue el último obstáculo que tuvo que afrontar Nadal en un duelo de pesadilla que terminó pasada la medianoche de Nueva York.