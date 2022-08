Rafael Nadal habló sobre la ausencia de Djokovic en US Open: Es triste, pero el tenis está por encima de cualquier jugador”

Mientras todo se prepara en Flushing Meadows, desde el ambiente especulan y confirman la ausencia de Novak Djokovic en el US Open. El serbio de 35 años no competirá en Nueva York durante las próximas dos semanas debido a la negativa a vacunarse contra el COVID-19 y, como tal, redibuja el panorama del torneo masculino.

Sin él, el foco apunta directamente a Rafael Nadal, el ganador de dos de los tres majors del curso, y el otro campeón del año pasado, Daniil Medvedev. Sin Noelle, ambos son grandes ganadores del título el 11 de septiembre, fecha de la final. Pero en todo caso, precisa Spanish, la actuación debe continuar

“Esta es una noticia triste”, dijo Nadal durante su discurso en la conferencia de prensa. “Siempre es una pena que los mejores del mundo no puedan jugar por lesión o cualquier otra circunstancia.

Novak Djokovic sacó de dudas a sus fanáticos y confirma que será baja del Abierto de Estados Unidos

En este caso, no tener uno de los mejores de la historia es una pérdida importante; Es duro para el torneo, para la afición e incluso para los tenistas, porque siempre queremos el mejor cuadro posible. Pero, por otro lado, lo he repetido muchas veces: El juego está por encima de cualquier jugador”, prosiguió el de Manecore, que no desfilaba por la sala de prensa de Arthur Ashe desde 2019.