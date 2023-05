¡Se acerca el fin! Rafael Nadal no jugará Roland Garros y anuncia la fecha de su retirada en el tenis profesional

A pesar de sus recurrentes dolores, y unos últimos años que calificó de “complicados”, el mallorquín luchará para despedirse empuñando su raqueta.

“No me merezco terminar así, creo que me he esforzado lo suficiente durante toda mi carrera deportiva como para que mi final no sea hoy aquí en una rueda de prensa”, aseguró.

El español, que pasará un tiempo sin entrenar, no quiso dar una fecha para su regreso, pero dejó la puerta abierta a intentarlo en la Copa Davis a finales de año.