Teófimo López se confiesa previo a su pelea ante Sandor Martín: “Luce nervioso, y lo he podido percibir”

El primer cara a cara entre Teófimo López (17 -13 KO- 1) y el español Sandor Martín (40- 13 KO2) se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York. La promotora Top Rank realizó la presentación a los medios de comunicación en Hudson Yards, una de las principales atracciones en la Gran Manzana. Los pugilistas de la pelea estelar se dieron cita en el famoso mirador conocido como Edge.

Día, hora y transmisión de la pelea: Teófimo López regresa al ring contra el español Sandor Martín por el peso súper ligero

López regresa a Nueva York, donde será la pelea estelar de una cargada cartelera, en la que se destacan nombres como Xander Zayas, Jared Anderson, Bruce Carrington, entre otros. Su rival será el español Sandor Martín, un experimentado peleador que ante los problemas de salud de José Pedraza compartirá el ring con el excampeón mundial.

“Estoy muy feliz de estar en Edge y pelear este sábado en el salón grande del Madison Square Garden, pero antes que todo, deseo darle gracias a Dios por las bendiciones. Esto que estamos haciendo es para mi gente, para los hondureños y la gente hispana que me apoya.

Este sábado es la pelea, hicimos todo lo que debíamos hacer y estamos listos para brindar un buen espectáculo”, indicó Teófimo.

El peleador de sangre catracha compareció sobre su evolución en el ring. “El crecer y obtener cierto nivel de madurez me ha ayudado mucho. Cuando estaba en las 135 libras era un niño, me sentía como tal, ahora ya me siento que soy un hombre y no un adolescente, hasta me he convertido en padre ya con 25 años.

Dentro de mi trabajo se refleja mucha felicidad, no tengo problemas con dar el peso. Los rivales también notan eso, y Martín sabe que yo no soy Mikey García, pude ver el miedo en su rostro y él sintió la energía”, comentó López.