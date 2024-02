Teófimo López y Jamaine Ortiz completan el pesaje previo a la pelea en Las Vegas; el hondureño da fuerte aviso

López vuelve al ring luego de su anterior pelea que fue ante el escocés Josh Taylor el pasado 10 de junio del 2023, mientras que su oponente peleó el anterior 15 de septiembre.

La pelea que organiza la promotora Top Rank tendrá un jugoso premio para el hijo de padres hondureños, se habla de una ganancia entre 3 y 4 millones de dólares. Está será la mayor cifra obtenida por el boxeador de 26 años.

Teófimo cuenta con un palmarés destacado en 19 peleas, con 18 victorias, 13 de ellas por nocaut, y solamente una derrota, que fue ante el australiano George Kambosos el 27 de noviembre del 2021.

El campeón superligero de la OMB Teófimo López tiene claro que superará por KO a Jamaine Ortiz en el Michelob Ultra de las Vegas. “Definitivamente habrá un nocaut. No va a llegar muy lejos. No voy a dejarlo en manos de los jueces para nada. Así que todos sintonicen y preparen sus palomitas de maíz”, avisó Teófimo López.

Y agregó: “Ha sido un largo viaje. Y sé lo que se necesita. No quiero ser conocido como un luchador que sabe cómo llegar a la cima pero no sabe cómo mantenerla. Por eso quiero que todos nos sintonicen para que puedan ver cuánto amo realmente el deporte del boxeo”, añadió. “Es una súper pelea”, dijo López.

“Es fantástico estar de regreso. Estoy aquí para hacerlo por todos y por la próxima generación. Estoy emocionado. Todo el mundo está aquí para ver la grandeza”.

Jamaine Ortiz, número 10 en el ranking internacional, y con una derrota en su haber, tiene también 19 combates, con 17 victorias con 8 por nocaut y un empate, aseguró estar preparado para el reto y que Teófimo no es perfecto.

“Sé que él tiene la mente débil, no la tiene fuerte como la mía. Tengo una mente bien fuerte y es muy difícil romper esa mente mía. No me preocupa, pues soy más fuerte, más inteligente y más rápido”, detalló el peleador de guardia ortodoxa, que tiene marca de 17-1-1, con ocho nocauts.

DETALLES DE LA PELEA

Día: Jueves 8 de febrero

Hora: 7:00 pm

Transmite: Telecadena 7/4 (Televicentro)

Lugar: Michelob Ultra Arena

Ciudad: Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.