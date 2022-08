Teófimo López quiere ser la pesadilla de las 140 libras: ¿Quién podría ser su próximo peleador? ¿qué luchadores quieren pelear contra él?

“Si la pelea contra Tank no se da, entonces quiero pelear contra Teófimo López en 140 libras. Hay que hacer las cosas que debemos hacer, que los equipos hablen y sepan que queremos pelear y encontrar la manera de hacerlo”, indicó Ryan.

Antes de la el combate ya se ha pronunciado un boxeador que desea pelear con el hondureño , se trata de el estadounidense Ryan García , que quiere luchar contra Teófimo López si no se llega a un acuerdo para la pelea ante Gervonta Davis.

El debut del hondureño no pudo ser de mejor manera, ya que tuvo una noche memorable. Teófimo derrotó al mexicano Pero Campa por nocaut técnico en el World Resorts de Las Vegas.

Luego de su triunfo ante Pedro Campa, Teo mencionó que sólo hablará cuando reciba el contrato

“Ese muchacho solo quiere su nombre arriba, no le importa quién esté, él quiere su nombre arriba y nada más, yo no voy a decir nada de él si su nombre no está en un contrato”, afirmó Teo.

Por otra parte el hondureño también declaró su ambición de pelear contra el británico que es actual campeón mundial en peso superligero y desea hacerlo en inglaterra.