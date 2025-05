Con un abarrotado Manhattan Center , ante los ojos de absolutas leyendas como Mike Tyson , se llevó a cabo el pesaje de Fatal Fury City of Wolves , una velada boxística sin igual, que se realizará en Times Square, Nueva York y que tendrá como protagonista, entre otras estrellas, al hondureño Teofimo López , quien se reportó listo para enfrentar a Arnold a Barboza Jr.

“Estoy listo, nosotros dos estamos listos, vamos a poner un show para la ciudad de Nueva York, haremos historia en Times Square, vamos a divertirnos”, señaló Barboza, oriundo de Long Beach, California.

Ante la posibilidad de hacer historia y coronarse campeón este viernes, el guerrero de origen mexicano, indicó

“He pasado por muchas cosas, vengo desde el polvo, nada me ha sido regalado, todo me lo he ganado de la manera más difícil, después de mis últimas dos peleas, mi antiguo promotor y el actual, vamos a apoderarnos de todo mañana”, comentó Arnold.