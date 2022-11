Vuelta El Heraldo 2022: Bike Mart regalará 10 bicicletas este domingo las cuales serán sorteadas entre los participantes

“Van a ser sorteadas. Todo el proceso de rifa es totalmente al azar, allí no tenemos nada que ver nosotros”, dice con una sonrisa la gerente propietaria, Gennie Flores . Bike Mart , que se sumó a la Vuelta desde hace varios años y qu es uno de los grandes bastiones del evento, regalará los obsequios más apetecidos por los ciclistas.

Ya dio una a los niños

“En la reciente Vuelta Infantil, el niño que se ganó la bicicleta tiene 5 años y la bici es para uno de 9. Pero ese pequeño en la Copa Bike Mart quedó en primer lugar con esa bicicleta. No tiene idea lo emocionado que estaba. Me acuerdo que en 2019, una señora me dijo que ojalá se ganara una y se la terminó ganando”, comparte Gennie, quien ya palpita al cien la gran cita.

Después de dos años de pausa por la pandemia, los ánimos están al tope para volver a disfrutar de la adrenalina en el anillo periférico.

“Yo lo que me imagino es que todos vamos a andar emocionados. El domingo vamos a vivir una fiesta como la vivimos en 2019, que fue la última vez que nos vimos. Se va a llenar”, avizora Flores, una empedernida amante del ciclismo que en 2015 inició con el proyecto de Bike Mart.