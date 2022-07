Periodista de DIEZ se somete a dura prueba de entrenamiento con los porteros del Motagua y, entre “moretones”, logró salir vivo

-“Saúl hace cinco pechadas por no prestar atención y deja de platicar”- me ordena Hugo Caballero y con justa razón, estaba distrayendo a Jonathan Rougier. Los arqueros motagüenses empezaron a sonreír y yo a sudar helado.

PEGANDO A LOS 40

Es mi turno y empiezo a sentirme cansado, pues el tiempo se me está haciendo eterno. Ya estoy rozando los 40, así que a estas alturas mi mente quiere seguir, pero el cuerpo pide un churrasco al carbón con una gaseosa bien helada para recuperarme.

El profesor Caballero dispara al marco por todos lados y yo empiezo a tomar el ejemplo de Licona y Rougier.

Sin embargo, la mayoría de balones terminan en goles, los metas de Mimado me animan y me exhortan que tengo que dejar el alma en esta sesión de entrenamiento.

Salgo sin aliento y ya quiero que termine esta masacre, pues las piernas me empiezan a temblar.

-Muy bien Saúl ¿Todo bien? Si te sentís mal decime que por ahí tengo una bolsa para que vomités -se burla de mí sanamente el profesor, Hugo Caballero-.

-Estoy bien, profe-, le mentí, pues empiezo a sentir mareos y las costillas me empiezan a doler. Marlon Licona me ve agachado, pues me falta oxígeno y tengo la garganta seca. Me anima y me dice “Levántese, hermano que si está así (agachado) es peor. Ya va a terminar el entrenamiento”.