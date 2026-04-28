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Torneo de reservas: Olimpia y Platense luchan por la cima; Real España al borde del abismo

Están clasificados cinco de los seis equipos a las triangulares de la liguilla del torneo Clausura.

  • Torneo de reservas: Olimpia y Platense luchan por la cima; Real España al borde del abismo

    Platense tiene posibilidades de ser líder y Real España, vigente subcampeón, no la pasa bien en el campeonato. Fotos cortesía.
2026-04-28

La jornada 20 del torneo Clausura de reservas de la Liga Hondubet dejó resultados llamativos, con triunfos importantes y movimientos en la tabla de posiciones a falta de dos jornadas para el cierre de las vueltas regulares.

Uno de los resultados más destacados fue la victoria de Juticalpa FC por 1-0 sobre Victoria, en un duelo cerrado que se definió por la mínima diferencia.

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Por su parte, Olimpia y Marathón protagonizaron un encuentro equilibrado que terminó igualado 1-1, reflejando la paridad entre ambos equipos en sus categorías formativas.

Lobos UPNFM fue uno de los grandes protagonistas de la jornada tras golear 3-0 a Génesis PN, mostrando contundencia ofensiva. En otro resultado sorpresivo, Platense se impuso como visitante 3-1 ante Real España, dando un golpe importante fuera de casa.

Finalmente, Olancho FC logró una victoria ajustada de 1-0 frente a Motagua, en un partido disputado que se resolvió por detalles. En esta jornada, el CD Choloma fue el equipo que tuvo descanso.

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Con estos resultados, en la tabla de posiciones prácticamente ya tiene a sus seis clasificados. Es Real España, que está séptimo con 22 puntos, que buscará el milagro con seis puntos por disputar y al único que puede bajarse es a Olancho FC.

El líder Olimpia, Platense, Marathón, Motagua y Lobos UPNFM ya tienen su boleto a las triangulares, mismas que se conocerán vía sorteo luego de disputarse la jornada 22.

RESULTADOS JORNADA 20
Victoria 0 - 1 Juticalpa
Olimpia 1 - 1 Marathón
Lobos UPNFM 3 - 0 Génesis PN
Real España 1 - 3 Platense
Olancho FC 1 - 0 Motagua
Descansó: CD Choloma

TABLA DE POSICIONES: TORNEO DE RESERVAS

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
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