Torneo de reservas: Olimpia y Platense luchan por la cima; Real España al borde del abismo

Con estos resultados, en la tabla de posiciones prácticamente ya tiene a sus seis clasificados. Es Real España, que está séptimo con 22 puntos, que buscará el milagro con seis puntos por disputar y al único que puede bajarse es a Olancho FC.<b>El líder Olimpia, Platense, Marathón, Motagua y Lobos UPNFM </b>ya tienen su boleto a las triangulares, mismas que se conocerán vía sorteo luego de disputarse la jornada 22.<br /><br /><b>RESULTADOS JORNADA 20</b><br />Victoria 0 - 1 Juticalpa<br />Olimpia 1 - 1 Marathón<br />Lobos UPNFM 3 - 0 Génesis PN<br />Real España 1 - 3 Platense<br />Olancho FC 1 - 0 Motagua<br /><b>Descansó:</b> CD Choloma<br /><br /><b>TABLA DE POSICIONES: TORNEO DE RESERVAS</b>