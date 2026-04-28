Torneo de reservas: Olimpia y Platense luchan por la cima; Real España al borde del abismo

La jornada 20 del torneo Clausura de reservas de la Liga Hondubet dejó resultados llamativos, con triunfos importantes y movimientos en la tabla de posiciones a falta de dos jornadas para el cierre de las vueltas regulares. Uno de los resultados más destacados fue la victoria de Juticalpa FC por 1-0 sobre Victoria, en un duelo cerrado que se definió por la mínima diferencia.

Por su parte, Olimpia y Marathón protagonizaron un encuentro equilibrado que terminó igualado 1-1, reflejando la paridad entre ambos equipos en sus categorías formativas. Lobos UPNFM fue uno de los grandes protagonistas de la jornada tras golear 3-0 a Génesis PN, mostrando contundencia ofensiva. En otro resultado sorpresivo, Platense se impuso como visitante 3-1 ante Real España, dando un golpe importante fuera de casa. Finalmente, Olancho FC logró una victoria ajustada de 1-0 frente a Motagua, en un partido disputado que se resolvió por detalles. En esta jornada, el CD Choloma fue el equipo que tuvo descanso. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE