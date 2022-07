Bani Lozano: “Yo nunca fui una persona lujosa o vanidosa, siempre tuve los pies en la tierra”

En la Liga Nacional de Honduras todavía quedan destellos de un “zurdito de oro” que brilló con luz propia logrando su éxito como profesional y hoy a sus 40 años, continúa destilando su calidad en el Sabá FC de la Liga de Ascenso.

Nos referimos al mediocampista Bani Ramón Lozano, una de las joyitas que vio nacer Arenal, municipio del departamento de Yoro con su debut en Platense en 2002 y luego un salto al extranjero en el Nacional de Uruguay.

Hoy, con cuatro décadas encima y entrenando con un grupo de jóvenes -que muchos de ellos solo tienen pasajes de Lozano acudiendo al “YouTube” para revivir sus momentos de gloria-, manifiesta que, “estoy agradecido con Dios de estar bien de salud y guardarme de cualquier lesión. Me han tomado en cuenta en este proyecto y yo tengo la ilusión. Esperamos se logren hacer cosas importantes”.

En su mejor versión, entre 2007 y 2010, clubes como Real España, Marathón y Olimpia se pelearon por su ficha, pero solo estos dos últimos gozaron de su talento.

“Real España siempre tuvo interés en mí, no nos pudimos poner de acuerdo por pequeñas cosas, pero al día siguiente salió un artículo que no me quedaba porque era un jugador caro, pero no estaba pidiendo cosas fuera de lo normal. Ahora los tiempos han cambiado, antes era más difícil, cuando yo debuté era bravo”, recordó.

Sobre el resumen de su carrera dejó en claro que cumplió sus metas y que, pese a que lo catalogaban como “vanidoso”, su realidad era ser una persona conservadora.