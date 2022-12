¿Busca la revancha en Liga Nacional? Chato Padilla, detalla: “Mi objetivo es regresar a primera división”

Yo no miro las cosas por éxitos o por fracasos. Yo siempre lo que veo son oportunidades, creo que los entrenadores tenemos que aprender a valorar. Si me toca estar en Liga Mayor, Liga Intermedia o donde se dé la oportunidad, uno tiene que estar agradecido con Dios.

¿Pero le gustaría regresar a primera división?

Los tiempos míos están en las manos de Dios. Y cuando él diga que tengo que estar en tal equipo, solito se va a dar. Yo trato siempre de concentrarme y valorar el lugar donde yo estoy, soy una persona agradecida. Jugué casi 15 años y he disfrutado mi vida en México, acá en Honduras. La vida no la valoro por si tengo o no tengo, la veo como una oportunidad y estoy agradecido con Dios por todo.

¿Usted cree que los malos resultados con el Victoria en la Liga Nacional le han cerrado las puertas para dirigir en primera?

Yo no tengo prisa, ni me acuerdo de Victoria. El pasado es oscuro, si te acercas mucho, te puede atrapar. En la vida yo he aprendido a aprender del presente que es el que te va a llevar al futuro. Yo soy de tipo de persona que vive el día a día como el último, lo vivo con la intensidad, con la alegría y hacer lo que más me gusta. No te extrañe que mañana esté dirigiendo a niños de siete años, no tengo ningún problema, porque los que amamos el fútbol somos así. Si vos me preguntas yo no quiero estar dirigiendo en Honduras, me gusta Europa, como lo quiere todo mundo. En la vida todo tiene su tiempo, va llegar el día que dirija en primera división, voy a llegar muy bien preparado. Ya tengo ocho años dirigiendo en segunda división, tengo seis finales, un ascenso y con equipos diferentes. Mañana que me toque a mí, intentaré hacer un buen trabajo porque así es la vida.

Puedes ver: Nuevo reto: Carlos Chato Padilla es oficializado como nuevo director técnico del Independiente

¿Cuáles son sus objetivos para 2023?

Yo estoy claro, lo hablé con la directiva. Mi objetivo es claro: buscar el ascenso. No vengo solamente por el trabajo, pero a mí no me motiva el generar ingreso, lo que a mí me incentiva es lo que voy a pelear. El campeonato es para ascender, pelearé por estructurar un equipo, estamos trabajando con la gente, tener un equipo competitivo para pelear, sino me quedo en mi casa.

¿Se vienen fichajes en su nuevo reto al mando de las “Panteras”?

Estamos en negociaciones, ya tenemos dos jugadores que están negociados que presentarían pronto. Tenemos gente que terminó aquí la temporada pasada y vamos a tratar de incorporar unos ocho o nueve muchachos que han trabajo conmigo que yo conozco para hacer un equipo de mucha competencia, porque ya tenemos claro y definido lo que vamos a pelear.