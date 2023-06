Duro revés: Comisión de Disciplina deja sin Estadio Excélsior al Platense ante Génesis para la final del Clausura 2023

“Le pedimos a la gente de Marathón que nos preste el Yankel, pero tienen varias zonas de la grama de las que están reparando. También pedimos el Luis Girón de Parrillas One, y lo mismo, están trabajando en el campo y le echaron fertilizante, no me lo pueden prestar. En Choloma no han estado tratando la grama porque ellos ya días quedaron eliminados del torneo, eso nos complica por ser equipo de segunda división, que no tiene recursos, los patrocinadores son pocos y nos llegan a castigar de esta manera por una bengala. Ojo, fue provocada por el técnico rival. Es una ingratitud que el Platense sea castigado de esa manera en esta instancia final. Además, la ventaja deportiva que podríamos tener de local la perderíamos porque jugaríamos dos veces fuera por no jugar en nuestro estadio. Los equipos de segunda no estamos para darnos estos lujos”, espetó Andrade.

Si Platense queda campeón ante Génesis de Comayagua, tampoco podrá jugar la finalísima ante Juticalpa en el Estadio Excélsior.