$!Entrenador argentino Germán Noce llega a dirigir a Honduras gracias a recomendación de Pedro Troglio

El argentino Pedro Troglio ha sido la pieza clave para que Cedritos lograra la contratación de este timonel, ya que fue consultado sobre sus cualidades y Troglio, desde Buenos Aires, dio sus mejores referencias por la que la dirigencia de este equipo del ascenso no dudó en firmarlo.

Noce se retiró del fútbol en 2014 y decidió convertirse en estratega, se inició como ayudante de campo de Sergio Benet para luego, y serlo del rosarino José María Bianco con el que logró un ascenso a la Primera B Nacional en Agropecuario de Carlos Casares.

Ha venido desarrollando su carrera en tercera división, pero ahora, tomando como referencia lo hecho por Troglio en Honduras, decidió venir a Centroamérica buscando el éxito.

“Esta es mi primera experiencia en el área. Pedro Trolgio me recomendó para poder dirigir a Cedros, habló con el presidente y eso me llenó de mucha alegría en lo personal. Troglio es una gran persona y me reconfortó, ahora espero cumplir y hacer un gran trabajo”, ha dicho en entrevista a DIEZ Noce.

Y agrega: “Con Troglio fuimos compañeros en Gimnasia y Esgrima La Plata. Fue un gran jugador, somos muy buenos amigos. Conozco también a Manuel Keosseian”, relata.