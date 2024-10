Lamentable: Policía agrede miembro del cuerpo técnico del Atlético Júnior de la Liga de Ascenso de Honduras

La situación no terminó aquí, pues el preparador físico de Atlético Júnior se fue a los camerinos y ahí llegó la Policía para supuestamente sacarlo del estadio, pero Gerson López no accedió y terminó siendo agredido.

“Que el presidente de la Liga quiera venir a usurpar donde no le corresponde es la chabacanada más grande que tenemos en la Liga de Ascenso. Cuando me expulsan, el presidente de la Liga me echó la Policía, no sé qué pasó con la Policía, pero de entrada me agredieron, yo reaccioné en manera de defensa, el verdadero culpable de esta agresión que se me hizo es el presidente de la Liga”, dijo Gerson en entrevista a “Poder Deportivo”.