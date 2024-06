Leider Anaya, el colombiano que amenaza al Juticalpa FC: “No me siento referente en el equipo”

Lone FC busca coronarse campeón del Clausura de la Liga Nacional de Ascenso ante Juticalpa FC, para así jugar una finalísima que coronará al ascendido a la primera división del fútbol de Honduras ante el mismo rival.

El equipo “Choricero” trabaja con el plantel completo para esta primera batalla. “Gracias a Dios estamos bien, solo Juergen el portero tenía una lesión de rodilla pero ya está recuperado, creo que para el partido de vuelta ya lo tendremos. Carlo Costly también viene arrastrando una lesión crónica pero se recupera, él está para jugar unos 45 minutos en el partido de ida”, comentó Omar Murcia, kinesiólogo del Lone.

Carlo Costly, Gerson Rodas, Samuel “Chama” Córdova y el colombiano Leider Anaya son de los referentes de Lone FC. Este último, principal figura en la delantera del equipo en el presente torneo y habla del reto en estas finales ante Juticalpa.

Anaya menciona que el equipo está trabajando bien y con humildad. Además, dice que asumirán el partido con tranquilidad y espera sea una linda final. “Sabemos que el Juticalpa es un equipo que juega bien a la pelota, propone y si nos relajamos ellos nos van a cobrar. Hay que estar concentrados y esperamos sacar esta final de una gran manera”, expresó el artillero.

“El profe nos ha dado confianza, siempre motivándonos para que tengamos fe y la confianza para jugar. No me siento referente en el equipo, vengo a aportar mi granito de arena, para eso me contrataron. Gracias a dios he podía anotar goles con la ayuda de mis compañeros”, siguió diciendo Anaya.