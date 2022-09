Liga de Ascenso: Platense conoció la victoria y Génesis cayó en casa; la jornada continúa este domingo

RESULTADOS DE LA CUARTA JORNADA

Gimnástico 2-2 Arsenal Sao

Oro Verde 3-2 Tela FC

Génesis 0-2 Inter

Parrillas One 2-0 Independiente

Villanueva 0-1 Platense

Choloma 0- 4 Lone FC

Social Sol 1-1 Yoro FC

Estrella Roja 2-2 Meluca

Jornada de este domingo

León Occidente vs Dep. Savio

Santa Rosa vs Atlético Junior

FC Alvarado vs Sabá FC

Pumas vs Real Juventud

Buenaventura vs AFFI Academia

Juticalpa vs San Rafael