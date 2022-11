Rodolfo Sabarís, el DT argentino que emociona al Meluca FC con su primera final en su debut en el Ascenso: “Ahora queremos ser campeones”

Rodolfo Sabarís, un nombre nuevo dentro de los técnicos extranjeros que se dan a conocer en el fútbol hondureño. El estratega argentino, nacido en 1971 en Luján, Argentina, dirige su primer torneo en tierras nacionales y ya da de qué hablar.

VER MÁS: Hora, fechas y quién cierra: Liga de Ascenso sorteó las semifinales del Apertura 2022

El Meluca FC, un modesto equipo de Campamento, Olancho, debutante también en la Liga de Ascenso de Honduras, dejó en el camino al Parrillas One en los cuartos de final y se abre espacio en la división de plata de nuestro balompié.

Dirigidos técnicamente por Sabarís, un entrenador que le ha dado frescura a la segunda división con su futbol vistoso y ofensivo, tiene amenazado al Juticalpa FC, su rival de turno en las semifinales del Apertura-2022.

En una charla con DIEZ, Rodolfo Sabarís habló de su corta carrera y de lo que pretende hacer en Honduras. Reveló que antes de venir al Meluca FC, otros clubes hondureños lo buscaron para dirigirlos pero nunca pudo lograrlo, hasta en este 2022.

“Es mi primera vez aquí pero hubo equipos que me quisieron traer antes. Con Platense tenía todo acordado, solo faltaban los boletos de avión y me dijeron que no a último momento. Real de Minas antes de desaparecer también y el Deportes Savio siempre estuvo llamándome. Uno trabaja para aspirar a lo más alto. Estoy arrancando una experiencia nueva y aspiramos llegar a la primera pero lo que se vaya dando, bienvenido sea”, arrancó diciendo.

“Me siento contento, la verdad que esto no lo esperábamos, más allá que uno viene a trabajar y a dar lo mejor junto a mi ayudante Víctor Galeano. Creo que un equipo nuevo nunca pasó a semifinales en la Liga de Ascenso, o que llegue tan lejos. Sí confiábamos en los muchachos, en el equipo que teníamos y la verdad que salió todo como lo planeábamos y ahora queremos ser campeones”, comenzó explicando.