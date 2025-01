Flores, exjugador del Tela FC, con 22 años de edad, nos reveló que le pidió disculpas al árbitro, pero el mismo réferi lo amenazó y lo insultó con palabras racistas. El centro delantero mencionó que cumplirá el castigo que le impongan y, ¿se fue huyendo tras lo ocurrido?

LA ENTREVISTA

¿Qué sucedió en la bronca?

Después que Juventus nos mete el primer gol, él condiciona a mi equipo, no me molesta, es mi forma de jugar. Me saca la primera amarilla, y le digo: “¿Por qué me saca la primera amarilla?”. Él me dice: “Jugá, deja de estar jodiendo”. Le digo: “Hermano, no estoy diciendo nada malo”. Me respondió: “Una más y te saco a la verga”. Luego yo me río, me dicen mis compañeros que me quedara callado, que no dijera nada.

Seguidamente yo voy con la pelota en la banda derecha, me cometen una infracción, el man se me para en el tobillo, me rompe las calcetas. Luego yo le doy la espalda al central (jugador de la Juve), escupo al suelo. El central de la Juve me dice: “jugá, güiro estúpido, ¿por qué me estás escupiendo”. Luego se levanta rápido y me empuja la cabeza, en el video se puede ver claramente. Yo no lo estoy estoy escupiendo. Entonces, viene el árbitro y me saca la roja.