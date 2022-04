$!Villanueva FC no se presenta a juego ante Independiente en la Liga de Ascenso y perderá puntos

El acuerdo entre la plantilla y la Junta Directiva era que cancelaran la deuda el sábado, sin embargo solo les pagaron 15 días , los futbolistas aceptaron el dinero, pero no se fueron al partido.

Los futbolistas del equipo Villanueva FC de la Liga de Ascenso de Honduras decidieron no presentarse el sábado a su respectivo partido ante el Independiente de Siguatepeque por una deuda de salarios que la directiva mantiene.

El entrenador del equipo villanovense, Elvin Díaz, lamentó la decisión: “Con gran dolor y pesar por la afición de Villanueva, me confirmaron que no se presentan los jugadores por falta de pago, es de respetar la decisión de ellos. El acuerdo era que les iban a pagar hoy, pero solo les salieron con una quincena, decidieron tomarla, pero no presentarse”, expresó.

Para esta temporada se acordó que debido a la situación económica causada por la pandemia, no habrá descenso, pero para Díaz esto “no es la base porque siempre peleamos liguilla, pero veremos qué pasa”, señaló y está a la espera de una reunión el lunes donde debería solventarse la situación