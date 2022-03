$!Argentino Germán Noce renunció de Cedritos y culpa al arbitraje: “Hay errores humanos y otros que ya son con malicia”

El entrenador de 45 años rememora el primer episodio que le tocó afrontar desde su llegada a los banquillos con los de Choluteca. “Cuando recién vine no pude dirigir el primer partido porque me pedían un papeleo que no me habían dicho antes, entonces de AFA mandaron un comprobante que todo estaba en regla, pero hicieron caso omiso. No me dejaron entrar a la cancha siempre me buscaban detalles”.

El nacido en Buenos Aires denunció que hay una campaña en contra de Cedritos FC. “Yo creo que a Cedritos le están jugando en contra, no sé cuál es el motivo porque es un equipo pequeño de un pueblo lindo, pero que quiere hacer las cosas bien. No puedo imaginar que hacer un buen campeonato es amenazar a los equipos grandes”.

“Aquí los equipo que son más cercanos a la federación son los que más beneficios sacan y los que se mantiene al margen son a los que se les vienen problemas”, continuó.