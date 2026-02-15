Afición de Motagua reacciona MOLESTA tras empate contra Marathón en el Chelato Uclés

Motagua y Marathón empataron 1-1 por la Liga Nacional en el Estadio Chelato Uclés. Así reaccionó la afición del Ciclón, que no se mostró nada contenta con el rendimiento del equipo.