Afición de Motagua se burla de Marathón por no ser campeones en su Centenario
2026-02-15
Redacción Diez
Marathón y Motagua se enfrentan por una nueva jornada de la Liga Nacional de Honduras. Así recibió la afición del Azul a Marathón, quien no pudo coronarse campeón en el año de su centenario de existencia.
