Aparicio ilusiona a Real España y quiere con una final ante Olimpia en Copa Centroamericana: "El fútbol te da revanchas"
2025-10-28
Redacción Diez
Lv 0 20251028143618
Devron García sueña con clasificar a la final, mensaje a la afición y sobre los fallos de Real España: "Solo es un gol"
Motagua vs Cartaginés: todo lo que debes saber del play in de Concacaf Champions Cup
¿Obligados a ser campeón? César Samudio responde sobre la posibilidad de levantar el título: "Lo voy a recordar toda la vida"
Javier López confirma el gran problema que tiene Motagua y Santos se destapa sobre goles a últimos minutos: “No hay displicencia”
Andrés Carevic no quiere ninguna sorpresa del Motagua y revela la baja del Cartaginés: "Hay que aprovechar sus debilidades"
Mike Arana, futbolista de Real España, confiesa cómo se dio cuenta de su convocatoria al Mundial Sub-17 y avisa a sus rivales
Israel Canales revela el estado físico de Luis Suazo y detalla la dura agenda de Honduras previo a su aterrizaje en Qatar
Así fue el entrenamiento de Honduras Sub 17 previo al Mundial Qatar 2025
Jeaustin Campos y su revelación de Real España previo al juego contra Xelajú